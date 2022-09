To je spot, v katerem Gazprom grozi Evropi: »Zima bo dolga«

Ruski Gazprom je objavil videospot, v katerem Evropi grozi s pomanjkanjem plina to zimo. Video, ki se širi po spletnih omrežjih, prikazuje delavca, ki izključi dovod plina in barometer pokaže padec tlaka na nič. Posnetke spremlja ruska pesem Zima bo dolga, ki vsebuje verz: »Glej, čez reko, tiho umira jesen ... A zima bo dolga, samo mrak in sneg.« Avtor pesmi je slavni ruski pesnik Jurij Vizbor, to različico pesmi iz spora pa prepeva njegova vnukinja Varvara Vizbor.

V videospotu so objavljeni posnetki iz Bruslja, Berlina, Pariza in Londona, ki so pod snegom in ledom, pa tudi zastave EU.

Kremelj: Plinovod je zaprt zaradi sankcij

Ruski Gazprom je 31. avgusta zaprl dobavo plina po Severnem toku 1. Napovedali so, da bo zapora trajala tri dni, v tem času pa naj bi na plinovodu izvedli rutinska vzdrževalna dela. Gazprom je nato 2. septembra sporočil, da so med deli odkrili okvaro v turbini, zato bo dobava plina ostala ustavljena, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Severni tok 1 je sicer od 27. julija obratoval z le 20-odstotno zmogljivostjo, kar so v ruskem energetskem gigantu prav tako pripisali dvema okvarjenima turbinama. Eno od turbin, ki jo je v Kanadi proizvedlo podjetje Siemens Energy, so na popravilo poslali v Montreal, zaradi sankcij proti Rusiji pa proizvajalec popravljene turbine sprva ni želel vrniti, a se je premislil po vztrajanju Berlina. Kot še navaja Tass, je turbina zdaj obtičala v Nemčiji, saj da Gazprom nima potrebne dokumentacije, ki bi omogočila transport in popravilo na Severnem toku 1.

Na dogajanje so se odzvali v Kremlju in prekinjeno dobavo plina Nemčiji pripisali sankcijam Zahoda proti Rusiji, ki preprečujejo popravila na infrastrukturi. »Sankcije so tiste, ki preprečujejo servisiranje okvarjenih delov in njihovo selitev brez ustreznih pravnih podlag... Do takšnih razmer, kot jih vidimo zdaj, so pripeljale sankcije, ki so jih uvedle zahodne države,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Zavrnil je poskuse zahoda, da bi krivdo za nastalo situacijo pripisali Moskvi. »Krivda je na strani zahoda – v tem primeru EU, Kanade in Velike Britanije.«