To je sporočila Joveva na današnji mednarodni dan maternega jezika

Da je slovenska poslanka v Evropskem parlamentu Irena Joveva pisala multinacionalkam Netflix, Disney+ in Prime, potem je bil na vrsti še gigant Apple, in jih opozorila, da s tem, ko na svojih napravah ne zagotavljajo izbire slovenščine, kršijo slovensko zakonodajo, smo že poročali.

Za Slovenske novice je Joveva poudarila: »Večkrat sem že povedala in na tem mestu naj povem še enkrat: še naprej bom 'težila' vsem tistim, ki ne spoštujejo slovenščine kot uradnega jezika EU. Storila bom vse, kar je v moji moči, da dosežem možnost enakopravne rabe maternega jezika v domovini, ker je to naša pravica in naša izbira.«

Ker je današnji dan, 21. februar, Unesco leta 1999 razglasil za mednarodni dan maternega jezika, je naša evropska poslanka s sledilci na družbenih omrežjih delila spodnji zapis:

»Makedonščina. Moj dobesedno materni jezik. Slovenščina. Moj materni jezik. Vsi, ki zares razumete uporabo in pomen besede dobesedno, boste razumeli tudi to. Obožujem pravilno rabo dobesednega. Obožujem rodilnik! Obožujem dvojino. In malo je mednarodnih dni, ki jih obožujem, toda današnji je izjema. Ker danes je … mednarodni dan maternih jezikov.«

To je sporočilo evropske poslanke Irene Joveve, tudi borke za digitalizacijo slovenskega jezika, ki je pisala direktorjem različnih digitalnih korporacij. V pismu je kritizirala diskriminatorno prakso v zvezi z neuporabo slovenskega jezika na njihovih digitalnih platformah. Čemu? Ji bo uspelo?

“Slej ko prej,” nam je odgovorila Joveva. In mi ji verjamemo – ne zato, ker je ona tako rekla, temveč zato, ker to kažejo tudi dejanja in dogajanja.

Že res, da marsikdo govori angleško ali še kakšen drugi tuji jezik, a dejstvo je, da je slovenščina eden izmed 24 uradnih jezikov Evropske unije. Četudi marsikdo zna tuje jezike, gre posebno skrb nameniti tistim, ki jih trenutna praksa zanemarjanja slovenskega jezika najbolj prizadene.«

Namen mednarodnega dneva maternih jezikov je spodbujanje spoštovanja tako lastne materinščine kot tudi drugih ljudi ter njihovih materinščin in kultur. Z njim opozarjajo na potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne raznolikosti po svetu.

