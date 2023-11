To je sporočil Janez Janša, potem ko je bil spoznan za krivega

Janez Janša je kriv. Tako je odločilo sodišče v primeru, ko je nekdanji direktor STA Bojan Veselinovič zasebno tožil nekdanjega predsednika vlade Janšo zaradi obrekovanja. Ta je že pred časom, ko je bil predsednik vlade, dejal: »Neverjetno za EU v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja (op. p.: Boruta Meška) še vedno vodi STA in zato mesečno pokasira 8500 evrov. Več kot predsednik republike.«

Janez Janša se je na to odzval takole: »Prvorazredni levičarski direktor javnega medija lahko brez posledic šikanira, mobingira in vrže iz službe na smrt bolnega novinarja, ki nato umre. Direktor napreduje, kaznovan pa je tisti, ki to obsodi.«

Očita tudi spremembo obtožbe

Dodal je: »Sodnica Leonida Jager je le prebrala vnaprej napisano sodbo. Sicer bi verjetno doživela usodo sodnika Radonjića. Senat (porotnika Boštjan Pelko, Bernarda Petauer) zavrnil večino dokaznih predlogov obrambe, hkrati pa dobrohotno dovolil spremembo obtožbe tik pred koncem obravnave. Sodnica pa nato obrazložila, da nekomu lahko očitaš le nekaj, kar je bilo dokazano s pravnomočno sodbo. Seveda se to nanaša samo na prvorazredne. Njih pa slovenska sodišča nikoli ne obsodijo.«

Janša bo moral plačati 8000 evrov kazni, a sodba še ni pravnomočna.