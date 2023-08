To je šola, kjer se 78 otrok počuti sprejetih (FOTO)

Osnovna šola Milke Šobar - Nataše je šola, kjer se šolajo otroci s posebnimi potrebami. Leži ob vznožju hriba v središču Črnomlja. Zgrajena je bila leta 1970. Obiskujejo jo učenci s posebnimi potrebami – otroci z lažjimi, zmernimi in težjimi motnjami v duševnem in gibalnem razvoju z območja Bele krajine –, danes ima 78 učencev. Izvajajo dva programa: prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja.

Od leta 2015

V šoli so znani tudi po tem, da svoje delo nadgrajujejo, se razvijajo in sodelujejo s tujino. V sodelovanju z mladinskim centrom BIT Črnomelj je Osnovna šola Milke Šobar - Nataše v letu 2015 postala del mednarodnega projekta S-factor into Eurovision, ki ga je vodila skupina Momentum World iz Velike Britanije. S-factor, ki se je v Angliji začel kot šolska prireditev talentov dveh angleških ustanov za učence s posebnimi potrebami, Kelfort in Hilltop School, je v desetih letih prerasel v dogodek, ki je pritegnil okrog 1000 gledalcev. Leta 2015 so ob deseti obletnici S-factorja prireditev razširili v mednarodno, in sicer samo v kategoriji glasbenih videev, v obliki projekta Erasmus+. Med predstavniki različnih ustanov iz Grčije, Avstrije, Italije, Finske, Slovenije in Anglije, ki so tako ali drugače povezane z osebami s posebnimi potrebami, je bila tudi črnomaljska šola in z videem Bass so takrat zasedli drugo mesto.

Robi Erjavec s POP TV pogosto sodeluje s šolo in rad spodbuja mlade. FOTO: Drago Perko

Diana Brinac in ekipa so se izkazali tudi minulo šolsko leto, pred njimi je nova sezona. FOTO: Drago Perko

»Želja organizatorjev je bila, da bi se ideja angleške šolske prireditve S-factor – vključevanje oseb s posebnimi potrebami skozi nastopanje, glasbo in video – kot primer dobre prakse razširila po vsej Evropi. Na OŠ Milke Šobar - Nataše smo se odločili, da bomo prireditev organizirali tudi v Sloveniji,« nam pove Vlasta Lah, ki je s svojo ekipo S-factor pripeljala v Slovenijo. Prva štiri leta je dogodek v Črnomlju tudi vodila, danes je mentorica mladim. Festival ima danes močno mednarodno noto, sodelujejo šole iz Slovenije, Avstrije, BiH, Srbije, Madžarske, Hrvaške. »Začetki so bili negotovi, sramežljivi, polni težav, a kot vidimo danes, je slovenski S-factor prerasel angleško idejo in je v samo nekaj letih postal resen festival z glavo in repom. To je festival zgodb prijateljstva in povezovanja, kar dokazujejo tudi teme festivala: voda, sonce, mavrica, prijateljstvo,« pa danes razmišlja Matjaž Barič, nekdanji dolgoletni ravnatelj OŠ Milke Šobar - Nataše, zdaj pa v. d. generalnega direktorja direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

»Gre za festival, v katerem otroci s posebnimi potrebami ustvarjajo videomateriale. Vse to je izrednega pomena za te otroke, ker se lahko v prvi vrsti dokažejo sami sebi, potem pa tudi okolju. Pri izdelavi videa sodelujejo na različne načine. Eni igrajo, drugi pomagajo pri izdelavi pesmi, montiranju, igranju v filmu. Izbiramo jih tako, da so aktivni na področju, kjer so uspešni. Končni izdelek je nekaj lepega. Na koncu otroci začutijo zadovoljstvo in uspeh. Naši otroci so na žalost prevečkrat deležni neuspeha. Zato je ta S-factor toliko bolj pomemben,« opozarja Diana Brinac, vodja S-factorja, ki ima v Beli krajini močne korenine, kmalu bo desetletje, odkar so dogodek iz Velike Britanije pripeljali v Črnomelj.

Kar 23 videev

S-factor je navdušil tudi v minulem šolskem letu. V lanskem šolskem letu je na njem sodelovalo 23 videoposnetkov, ki so jih posneli otroci s posebnimi potrebami na različnih šolah in organizacijah iz vse Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Bosne in Hercegovine in Srbije. Vse večja mednarodna udeležba, več kot 14.000 oddanih glasov prek spleta in več kot 150.000 ogledov na youtubu po njegovih besedah potrjujejo, da je S-factor pomemben mednarodni projekt, ki ga ni zaustavila niti epidemija korone. Mladi so bili ob koncu šolskega leta na svoje izdelke in doprinos zelo ponosni. In bili so tudi nagrajeni.

Izdelujejo tudi sladoled. FOTO: www.osmsn.si

Zmage so se veselili domačini – OŠ Milke Šobar - Nataše iz Črnomlja. Drugo mesto je osvojil Center Janeza Levca Ljubljana, OE Levstikov trg, tretje mesto pa CIRIUS Vipava. Podelili so tudi posebna priznanja: nagrado za najbolj glasbeno izpovedni video je prejela OŠ Stanka Vraza Ormož, nagrada za najbolj povezovalni video je pripadla OŠ Ljubo Šercer Kočevje, nagrado za najbolj sporočilni video je prejel Center za otroke in mladino s posebnimi potrebami Los Rosales iz Mostarja, v Srbijo pa je šla nagrada po izboru spletnega občinstva, prejela jo je OŠ Dušana Dugalića, Beograd. »Zelo sem vesela, da sem lahko ponovno sodelovala kot članica žirije. Filmi so krasni, nagovarjajo mlade, pa tudi odrasle, in kličejo k temu, da smo en svet, ki si mora med sabo prisluhniti, pa čeprav v drugačnosti. Ob ogledih letošnjih čudovitih filmov z močnimi sporočili lahko vsem ustvarjalcem pred kamero in za njo le čestitam za njihovo odlično opravljeno delo. S-factorju pa čestitam za pomembno poslanstvo in odličen festival, ki iz leta v leto raste, postaja vedno bolj evropski,« v imenu strokovne komisije pove slovenska režiserka in scenaristka Maja Weiss.

Mentorica Vlasta Lah in učenec Sandi se veselita sodelovanja. FOTO: Drago Perko

Ko razveseli objem

»Sprva se je pokazal veveriček, ki je začel pripovedovati zgodbo. Potem je prišla miška, ki se je izgubila, bila je žalostna. Do nje so druga za drugo prihajale živali in jo skušale razveseliti na vse mogoče načine, a nič ni delovalo. Vse do trenutka, ko se je pojavil zajček, ki je poznal prijateljstvo z miško in jo razveselil z objemom. Ko jo je objel, se je umirila, ni je bilo več strah,« pa je zgodbo zmagovitega filma z nami delil Sandi, eden od aktivnih učencev, ki so pomagali pri pripravi videa, ki je nastal v sodelovanju s šolskim gledališkim krožkom (otroci so zgodbo napisali sami, učiteljice pa so jo spravile v verze), ki ga vodi Gea Gregorič, pri glasbi za video pa je pomagala domača kantavtorka Klavdi Zu. »Menim, da smo vse bolj sprejeti v družbi. Tudi zaradi S-factorja, ker se z njim odpremo širšemu občinstvu in ljudje vidijo, da otrok s posebnimi potrebami ni kak bavbav, ampak da ti otroci marsikaj zmorejo in premorejo številne sposobnosti, da so kreativni, da so enaki kot vsi drugi otroci,« se pomena festivala zaveda tudi v. d. ravnatelja Klavdija Žalec Štrekelj.

Imajo pester program: brali so tudi s pisateljem Andrejem Rozmanom - Rozo. FOTO: www.osmsn.si