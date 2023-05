To je Silvo, ki je zmagal s salamo, špehom, klobaso in vinom (FOTO)

»Najboljše meso domačega prašiča in govedine, prava mera začimb, pa dimljenje, zorenje in zrak – to je recept za dobro salamo, da si najboljši na ocenjevanju, pa je potreben tudi kanček sreče,« se nasmeji Silvo Vide iz Grobelj pri Prekopi, ki je na letošnjem Prazniku vina, kruha in »suhega sadja« med osmimi kategorijami osvojil kar pet prvih mest in dve drugi (zmagal je s salamo, špehom, klobaso, vinom in z vinogradniško malico). A tako dober rezultat ni naključje, pač pa plod dolgoletnih izkušenj, in prav takšna ocenjevanja so merilo ter povratna informacija, ali so mesarji na pravi poti k čim boljšim in kakovostnim izdelkom. Da se kakovost mesnin iz leta v leto izboljšuje, govorijo že ocene, saj med najboljšimi odločajo desetinke točk, torej nianse.

Prvi pogoj za dober suhomesni izdelek je domače meso, zato imamo v našem hlevu vedno pujse in govedo.

vedno pujse in govedo.

Društvo domače koline Kostanjevica na Krki deluje že 22 let, tokratno ocenjevanje je dvajseto, dvakrat je pač vmes posegla korona, je pa to društvo posebno po tem, da ocenjevanje pripravi dvakrat letno. Januarja pod drobnogled vzamejo koline, aprila, ko zorijo suhomesne dobrote, pa ocenijo še te. »Namen našega društva je ohranjanje tradicije predelave mesnin. Na tak način želimo tudi izboljšati kakovost mesnin in popularizirati tovrstne dobrote, ki so še kako pomembna ponudba v turizmu,« izpostavi Franc Kovačič, ki vodi društvo. Tudi letos so tako kot pretekla leta ocenjevali salame, špehovke, šinke, suhe klobase in špehe, da pa program popestrijo, pripravijo še ocenjevanje kruha ter kombinacije kruha, špeha in vina, kar v teh krajih velja za vinogradniško malico. Ker že leta zelo dobro sodelujejo z Društvom vinogradnikov Kostanjevica na Krki, so prišli do spoznanja, da se lažje razvijajo skupaj, zato se bodo v kratkem združili. Je pa bila prireditev tudi priložnost za podelitev priznanj najboljšim vinogradnikom.

Najboljši cviček je v društvu pridelal Marjan Jelenič, ki je bil najboljši tudi na nedavnem ocenjevanju za kralja cvička, kjer so dali v oceno cviček vinogradniki kar 32 društev Zveze društev vinogradnikov Dolenjske in bo konec maja na tradicionalnem Tednu cvička, ki poteka v sklopu Festivala cvička, prejel laskavi naziv kralj cvička. Priznanje veliko pomeni tudi Društvu vinogradnikov Kostanjevica na Krki, ki ravno letos praznuje 30-letnico, ob jubileju pa bo po besedah predsednika Mateja Kuharja dobilo nove prostore. Na društvenem ocenjevanju je bilo najbolje ocenjeno vino sauvignon ledeno vino letnik 2008, ki ga je pridelala KZ Krško, ocena pa 19,43.

Vedno domače meso

Na letošnjem ocenjevanju mesnin je torej močno izstopal Silvo Vide, ki tudi sicer zadnja leta na državnih tekmovanjih ocenjevanj salam posega po najvišjih mestih. »Z mesarijo se ukvarjam že okoli 35 let. Vaški mesar je bil tudi moj oče in rad sem mu pomagal pri tem delu ter se učil od njega. Je pa prvi pogoj za dober suhomesni izdelek domače meso, zato imamo v našem hlevu vedno pujse in govedo. Pomembna je že prehrana živali, pri pripravi mesnin priprava, izdelava in prekajevanje, pika na i pa je sušenje,« pravi Vide. Pri izdelavi salam je razmerje med svinjino in govedino 9:1, petina pa je špeha, ki mora biti narezan na roke. Tudi pri začimbah ni neke posebne skrivnosti: poper, česen in sol, doda ščepec koriandra in muškatnega oreščka. Klobase izdeluje le iz izbranega svinjskega mesa ter začimb, za dober prekajeni špeh pa Vide pravi, da je pomembno, da zori dovolj dolgo, pri njem je to od 8 mesecev do enega leta.

Tomaž Zorc je mesar že več kot 40 let, večino delovne dobe je delal v mesnici na Mirni, svojo prvo špehovko pa je izdelal pred desetletjem in pol.

Da sta kilometrina in kanček sreče potrebna za zmago, je potrdil tudi Tomaž Zorc, ki je naredil najboljšo špehovko. »Vedel sem, da je vrhunska, a če hočeš zmagati, je treba poleg vrhunskega izdelka tudi malo sreče,« pravi Zorc, ki je mesar že več kot 40 let, večino delovne dobe je delal v mesnici na Mirni, svojo prvo špehovko pa je izdelal pred desetletjem in pol. Ko ga pobaramo, ali špehovka redi, se nasmeji in kot iz topa odvrne, da to sploh ne drži, je pa pogoj, da hrano, ki jo pojemo, tudi pokurimo. Pove, da je še kako pomembno, da za špehovko uporabimo najboljšo slanino, slaba tretjina je najboljše goveje meso. »Sol, poper, česen, sladka paprika, nekaj malega pa tudi pekoče paprike, to so začimbe, ki jih dodam. Špehovke dimim nekoliko več kot salame, pomembno pa je tudi zorenje, vlage je lahko malo manj kot pri zorenju salam,« razkrije recept za zmagovalno špehovko.

Zmagovalna salama je bila tista, ki jo je naredil Silvo Vide, drugi je bil Nejc Gracar iz Gabrovke pri Litiji, tretji Peter Rebselj iz Šentjakoba pri Šentjerneju. Najboljšo špehovko je izdelal Tomaž Zorc z Mirne, drugi je bil Roman Mikec z Malega Slatnika pri Novem mestu, tretji pa Bojan Košmrlj iz Petelinjeka pri Novem mestu. Zmagovalni špeh je bil Videtov, druga sta bila Janko Videnič iz Cerkelj ob Krki in Drago Kranjc iz Dolenjega Vrhpolja pri Šentjerneju, tretji pa Janez Lenart iz Tomažje vasi pri Škocjanu. Med domačimi klobasami je bila najboljša Videtova, druga je bila klobasa, ki jo je naredil Franc Bakšič iz Cirja pri Raki, tretja pa klobasa Janeza Selaka iz Šentjerneja. Nagrade za vino: prvo mesto sta si delila Silvo Vide in Franc Kovačič, drugo Drago Kranjc in Matej Kuhar, tretji pa je bil Janko Videnič. Najboljši peki kruha so moški: zmagovalnega je prinesel Franc Štokar iz Kostanjevice, drugi je bil Vide, tretji pa Videnič. Prvo mesto za šink je pripadlo Andreji Levičar iz Podbočja, drugi je bil Vide, tretji pa Janez Selak. In še kombinacija, torej vinogradniška malica, zmagal je Vide, drugo mesto sta si delila Franc Štokar in Janko Videnič, tretji pa je bil Matej Kuhar.

