To je seznam vseh spornih živil: nevarna snov tudi v radlerju in krofih

Uporaba etilen oksida je bila v živilski industriji v določenih državah današnje Unije prepovedana že leta 1981. Trenutna zakonodaja tako njene uporabe ne dovoljuje.

Že nekaj tednov se po Sloveniji in Evropi vrstijo odpoklici živil in surovin, ki vsebujejo aditiv gumi iz zrn rožičevca, ki ima oznako E410. Gre za rakotvorni etilen oksid, ki je nevaren, če bi ga uživali dlje časa. V tem trenutku gre za nadpovprečno velik odpoklic živil domačih in tujih proizvajalcev, ki jih že vse od junija umikajo s polic trgovin po Sloveniji. Doslej so problematično snov odkrili v kar 151 vrstah sladoleda, sadnega jogurta, kefirja, sladkih pijač in rastlinskih napitkov, kot so mandljev napitek, kokosov napitek , med drugim pa tudi v radlerju, veganskih palčkah in celo krofih.Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poudarja, da se bo seznam odpoklicanih živil še zagotovo dopolnjeval. Trenutno čakajo na na rezultate analiz 53 različnih vzorcev.Na naši spletni strani smo objavili seznam vseh spornih živil po abecedi glede na trgovsko verigo ali po imenu proizvajalca, ki smo ga prejeli od uprave za varno hrano.* Sadni jogurt jagoda, 500ml; lot: 140721, 16072, rok uporabe: 29.07.2021, 31.07.2021* Sadni jogurt jagoda 1l; lot:140721; rok uporabe: 29.07.2021* Noni jagoda z lgg fermentiran mlečni izdelek, 500ml; lot: 140721, 170721; rok uporabe: 29.07.2021, 01.08.2021* Sadna skuta jagoda 150g; lot: 170721, rok uporabe: 08.2021* Trdi sadni jogurt jagoda, 200ml; lot: 140721, 160721, 170721; rok uporabe: 29.07.2021, 31.07.2021, 01.08.2021* Noni smoothie jagoda-banana-vanilija z lgg, 150 ml; lot: 170721; rok uporabe: 27.07.2021* Sadni kefir jagoda, 150ml; lot: 120721, 130721; rok uporabe: 27.07.2021, 28.07.2021* Sadni jogurt jagoda, 150ml; lot: 120721, 140721, 170721; rok uporabe: 27.07.2021, 29.07.2021, 01.08.2021* Sadni jogurt jagoda-vanilija, 150ml; lot: 120721; rok uporabe: 27.07.2021* Mlečni desert marica jagoda- vanilija; lot: 120721, 190721; rok uporabe: 07.2021, 29.07.2021* Sadni jogurt jagoda z lanenimi semeni, 150ml; lot: 120721, 190721; rok uporabe: 27.07.2021, 03.08.2021* Sadni kefir jagoda-vanilija rifuza; lot: 120721, rok uporabe: 27.07.2021* Sadni kefir jagoda-vanilija, 150ml: lot: 120721; rok uporabe: 27.07.2021* Sadni kefir jagoda-vanilija, 1l; lot: 120721; rok uporabe: 27.07.2021* Sadni jogurt breskev, 500ml; lot: 140721, 160721; rok uporabe: 29.07.2021, 31.07.2021* Sadni kefir breskev , 150ml; lot: 120721, 140721; rok uporabe: 27.07.2021, 29.07.2021* Trdi jogurt breskev, 200ml; lot: 140721, 160721; rok uporabe: 29.07.2021, 31.07.2021* Sadni kefir breskev, 150ml, 1,5MM; lot: 120721; rok uporabe: 27.07.2021* Eko sadni jogurt jagoda, 0,5 L; serija 81 - rok uporabe 25.7.2021; serija 84 - rok uporabe 01.08.2021* Eko kremni jogurt, 250 g; serija 81- rok uporabe 21.7.2021; serija 84 - rok uporabe 28.7.2021* Eko sadni jogurt breskev, 0,5 L; serija 81- rok uporabe 25.7.2021; serija 84 - rok uporabe 01.08.2021* Dana pijača multi 0,5l PET; EAN KODA: 3830055520737; uporabno najmanj do: 23.07.2022* Dana pijača multi 1,5l PET; EAN KODA: 3830055520751; uporabno najmanj do: 14.07.2022* Dukatos, grški tip jogurta, pomaranča cimet, 150g lonček; serija: 04082021 – rok uporabe: 04.08.2021; serija: 11082021 – rok uporabe: 11.08.2021; serija: 19082021 – rok uporabe: 19.08.2021; serija: 28082021 – rok uporabe: 28.08.2021* Dukatos, grški tip jogurta, črni ribez cimet, 150g lonček; serija: 04082021 – rok uporabe: 04.08.2021; serija: 11082021 – rok uporabe: 11.08.2021; serija: 20082021 – rok uporabe: 20.08.2021; serija: 28082021 – rok uporabe: 28.08.2021* Épaule Cauite Decovenee Degraissee, STANDARD 8T VPF, Soljeno svinjsko pleče brez kože in maščobe, 8 rezin, trgovska znamka Eco+; dobavitelj: Kermene, lot: 12558454 in 12703005; rok uporabe: 26. 7. - 5. 8. 2021* DAIM mini sladoled na palčki X6; EAN KODA: 3274661106969; datum uporabe: februar 2023; lot: LPL1039 in LPL1040.* LA LAITIÈRE Smetanov sladoled z jagodnim sorbetom; EAN KODA: 3274664174521; datum uporabe: januar 2023/lot LPL1027 in maj 2023/lot LPL1123;* Donut assortiment Sans Marque (Doony's 55g) vse serije.* Sladoled z okusom vijolice (CREME GLACEE VIOLETTE 600ML); lot: 92995 - rok uporabe: 26.02.2022Bananin kremni sladoled s karamelnim polnilom in pekan orehi (CG BANANE PECAN CARAMEL), 500ML; lot 93006 - rok uporabe: 5.03.2022; lot: 95771 - rok uporabe: 30.06.2022* Vaniljin kremni sladoled s karamelnim polnilom in piškoti speculoos (CG VANILLE SPECULOOS CARAMEL), 500ML; lot: 93010 - rok uporabe: 10.03.2022; lot: 95773 - rok uporabe: 4.06.2022* Sladoled z okusom jagode, čokolade in vanilje, na palčki (GLACES SPIDERMAN), 6x60ML; lot 034904M54 - rok uporabe: 30.06.2022; lot: 102304M54 - rok uporabe: 31.07.2022; lot: 102504M54 - rok uporabe: 31.07.2022 (ta lot prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.);* Sladoled z okusom vanilje, čokolade in karamele, na palčki (GLACES OLAF), 6X60ML; loti: 029404M54, 029604M54, 029704M54, 029804M54 in 030104M54 - rok uporabe: 30.04.2022; lota: 102104M54 in 102204M54 - rok uporabe: 31.07.2022* krofi DOONY'S 55 g (DONUT ASSORTIMENT - SANS MARQUE); lot: 310K1032 – rok uporabe: 30.11.2021* krofi DOONY'S 55 g (DONUT ASSORTIMENT - SANS MARQUE); lot: 310K1081 – rok uporabe: 30.12.2021sladoledna rulada BUCHE SAPIN GLACE 498 g; znamka EQUADOR; lot: L PL0260 – rok uporabe: 09/2022 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)* 6 mini sladolednih rulad na čokoladni osnovi (6 MINI BUCHES BASE CHOCOLAT) 310 g; znamka ESKISS; lota: L PL0272 in L PL0273 – rok uporabe: 09/2022* sladoledna rulada z okusom lešnika (BUCHE CHOCOLAT NOISETTE) 548,4 g; znamka ESKISS; lota: L DA9312 in L DA9313 – rok uporabe: 11/2021; lot: L DA0269 – rok uporabe: 09/2022; lota: L DA0311 in L DA0312 – rok uporabe: 11/2022* vanilijev sladoled s stepenim jajčnim beljakom in malino (VACHERIN VANILLE FRAMBOISE) 545 g; znamka ESKISS; lota: L DA1089 in L DA1090 – rok uporabe: 03/2023* sladoled BAC CREME GLACEE CAFE 500g; znamka ESKISS; lot: L PL0332 – rok uporabe: 11/2022; lota: L PL1042 in L PL1043 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1109 – rok uporabe: 04/2023* sladoled BAC CREME GLACEE CARAMEL 500g; znamka ESKISS; lota: L PL1042 in L PL1043 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1084 – rok uporabe: 03/2023* sladoled BAC CREME GLACEE CHOCOLAT 500g; znamka ESKISS; lota: L PL9325 in L PL9326 – rok uporabe: 11/2021; lota: L PL0022 in L PL0023 – rok uporabe: 01/2022; lot: L PL0241 – rok uporabe: 08/2022; lot: L PL1049 in L PL1050 – rok uporabe: 02/2023; lota: L PL1076 in L PL1077 – rok uporabe: 03/2023; lota: PL1124 in PL1148 – rok uporabe: 05/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)* sladoled BAC CREME GLACEE FRAISE 500g; znamka ESKISS; lota: L PL0029 in L PL0030 – rok uporabe: 01/2022; lota: L PL0282 in L PL0283 – rok uporabe: 10/2022; lota: L PL1032 in L PL1033 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1074 – rok uporabe: 03/2023; lot: L PL1119 – rok uporabe: 04/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)* sladoled BAC CREME GLACEE MENTHE CHOCO 500g; znamka ESKISS; lota: L PL0330 in L PL0331 – rok uporabe: 11/2022; lot: L PL1076 – rok uporabe: 03/2023 (prodaja tudi E.Leclerc Maridis d.o.o.)* sladoled BAC CREME GLACEE PISTACHE 500g; znamka ESKISS; lota: L PL0318 in L PL0319 – rok uporabe: 11/2022; lot: L PL1057 – rok uporabe: 02/2023; lota: L PL1083 in L PL1084 – rok uporabe: 03/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)* sladoled BAC DOUCEUR DE VANILLE 500g; znamka ESKISS; lot: L PL1043 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1070 – rok uporabe: 03/2023* sladoled BAC COCO MANGUE PASSION 483,5g; znamka ESKISS; lot: L PL1028 – rok uporabe: 01/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)* sladoled BAC RHUM RAISIN 534,5g; znamka ESKISS; lot: L PL9332 – rok uporabe: 11/2021; lot: L PL0031 – rok uporabe: 01/2022; lot: L PL0032 – rok uporabe: 02/2022; lota: L PL0246 in L PL0247 – rok uporabe 09/2022; lota: L PL1033 in L PL1034 – rok uporabe: 02/2023; lota: L PL1084 in L PL1085 – rok uporabe: 03/2023; lot: L PL1120 – rok uporabe: 04/2023; lot: L PL1153 – rok uporabe: 06/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)* sladoled BAC CREME GLACEE VANILLE 500g; znamka ESKISS; loti: L PL0320, L PL0321 in L PL0322 – rok uporabe: 11/2022; loti: L PL1021, L PL1022, L PL1029 in L PL1030 – rok uporabe: 01/2023; lota: L PL1053 in L PL1054 – rok uporabe: 02/2023; loti: L PL1074, L PL1075 in L PL1081 – rok uporabe: 03/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)* sladoled SMICY CUP VANILLE FRAISE CHOCOLAT 12 x 345g; znamka SMICY; lota: L DA1041 in L DA1042 – rok uporabe: 02/2023; lot: L DA1098 – rok uporabe: 04/2023* sladoled s karamelo in oblivom iz mlečne čokolade na palčki BATONNETS CARAMEL 4 x 288g; znamka: TRIUM; lota: L PL0323 in L PL0324 – rok uporabe: 11/2022; lota: L PL1077 in L PL1078 – rok uporabe: 03/2023; lota: L PL1159 in L PL1160 – rok uporabe: 06/2023* sladoled iz treh vrst čokolade na palčki BATONNETS CHOCOLATS 4 x 282g; znamka: TRIUM; lota: L PL0254 in L PL0255 – rok uporabe: 09/2022; lota: L PL1036 in L PL1037 – rok uporabe: 02/2023* vaniljev sladoled, oblit z mlečno čokolado, in s koščki praženih mandljev na palčki BATONNETS VANILLE AMANDES 4 x 314g; znamka: TRIUM; lot: L PL9312 – rok uporabe: 11/2021; lota: L PL0013 in L PL0014 – rok uporabe: 01/2022; lota: L PL1054 in L PL1055 – rok uporabe: 02/2023* vaniljev sladoled z oblivom iz bele čokolade na palčki BATONNETS VANILLE CHOCOLAT BLANC 4 x 308g; znamka: TRIUM; lot: L PL9318 – rok uporabe: 11/2021; lota: L PL0008 in L PL0009 – rok uporabe: 01/2022; lota: L PL0076 in L PL0077 – rok uporabe: 03/2022; lot: L PL1019 – rok uporabe: 01/2023; lota: L PL1074 in L PL1075 – rok uporabe: 03/2023; lot: L PL1109 – rok uporabe: 04/2023* vaniljev sladoled s koščki bele čokolade in z malinovim prelivom na palčki BATONNETS VANILLE FRAMBOISE 4 x 302g; znamka: TRIUM; lot: L PL1034 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1148 – rok uporabe: 05/2023* vaniljev sladoled, polnjen in oblit s sorbetom iz eksotičnega sadja, na palčki BATONNETS VANILLE FRUITS EXOTIQUES 4 x 294g; znamka: TRIUM; lota: L PL1056 in L PL1057 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1102 – rok uporabe: 04/2023* vaniljev in jagodni sladoled, oblit z nemastnim kakavom in z riževimi napihnjenci, na palčki BATONNETS VANILLE FRAISE 12 x 456g; znamka: SMICY; loti: L VA1019, L VA1020, L VA1021 – rok uporabe: 01/2023mini vaniljev sladoled na palčki z oblivom iz rdečega in eksotičnega sadja MINI BATONNETS FRUITS 8 x 300g; znamka: TRIUM; lot: L PL1027 – rok uporabe: 01/2023* mini vaniljev sladoled na palčki MINI BATONNETS VANILLE 8 x 287,5g; znamka: TRIUM; loti: L PL1072, L PL0073 in L PL0074 – rok uporabe: 03/2022; lota: L PL0246 in L PL0274 – rok uporabe: 09/2022; lot: L PL0275 – rok uporabe: 10/2022* arašidov sladoled s karamelnim polnilom na palčki, oblit z mlečno čokolado BATONNETS CACAHUETE 4 x 306g; znamka: TRIUM; lota: L PL1048 in L PL1049 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1120 - rok uporabe: 04/2023* lešnikov sladoled, obdan z mlečno čokolado in s koščki praženih lešnikov, na palčki BATONNETS DOUBLE ENROBAGE NOISETTE 4 x 308g; znamka: TRIUM; lot: L PL0289 – rok uporabe: 10/2020* hruškov sladoled s čokoladnim polnilom in dvojnim čokoladnim oblivom na palčki BATONNETS DOUBLE ENROBAGE POIRE CHOCO 4 x 302g; znamka: TRIUM; lot: L PL0288 – rok uporabe 10/2022; lota: L PL1110 in L PL1111 – rok uporabe: 04/2023* korneti vaniljevega sladoleda s koščki barvnih draže bonbonov in mlečne čokolade CONES SMICY MINI CANDY 8 x 328g; znamka: SMICY; lot: L VA1054 – rok uporabe: 08/2022* korneti kavnega sladoleda s polnilom iz čokolade in kave, obliti s čokolado in kavo CONES CAFE 6 x 426g; znamka: SMICY; lot: L VA1030 – rok uporabe: 07/2022; lot: L VA1032 – rok uporabe: 08/2022* korneti kavnega sladoleda s polnilom z okusom kave in čokolade CONES CAFE 6 x 426g; znamka: TRIUM; lot: L VA1032, L VA1033, L VA1055 in L VA1056 – rok uporabe: 08/2022* vaniljevi in čokoladni mini korneti MINI CONES VANILLE CHOCOLAT 8 x 344g; znamka: TRIUM; lota: L VA1060 in L VA1061 – rok uporabe: 09/2022* vaniljevi in karamelni korneti CONES VANILLE CARAMEL 6 x 432g; znamka: TRIUM; lota: L VA1047 in L VA1048 – rok uporabe: 08/2022* Čokoladni in vaniljev sladoled s polnilom in koščki kakavovega kolača v kornetu EXTRÊME CÔNES X 6 Cœur Fondant Brownies; EAN KODA: 3274664141301; datum uporabe: julij 2022/lot LPL1025; oktober 2022/lot LPL1106, LPL1107, LPL1109;* Smetanov sladoled z jagodnim polnilom in s koščki karameliziranih praženih lešnikov v kornetu EXTRÊME CÔNES X 6 Sundae Fraise; EAN KODA: 3274664173364; datum uporabe: julij 2022/lot LPL1027, LPL1028, LPL1029;* Sladoled z okusom pekan orehov in vaniljev sladoled v kornetu EXTRÊME CÔNES X 6 Pecan Dream; EAN KODA: 7613036249225; rok uporabe: avgust 2022/lot LPL1035;* Kakavov in čokoladni sladoled v kornetu EXTRÊME CÔNES X 4 Adults Only Chocolat; EAN KODA: 7613036833950; rok uporabe: februar 2021/lot LAR9225, LAR9239, LPL1084;* Sladoled z okusom pekan orehov in vaniljev sladoled s polnilom iz karamele in koščki karameliziranih pekan orehov v kornetu EXTRÊME CÔNES X 6 Pecan Dream; EAN KODA: 7613036249225; rok uporabe: avgust 2022/lot LPL1035;* Čokoladni sladoled, oblit z mlečno čokolado in s koščki praženih lešnikov BÂTONNETS Côte d'Or X4 Chocolat, enrobage Chocolat & Noisettes; EAN KODA: 3274664142469; rok uporabe: februar 2023/lot LPL1041, LPL1042, LPL1043, LPL1044, marec 2023/lot LPL1083, LPL1084, LPL1085, maj 2023/ lot LPL1126, LPL1133, LPL1134;* Sladoled s karamelo, oblit z mlečno čokolado in s koščki praženih soljenih mandljev, oblitih s kokosovo maščobo, na palčki BÂTONNETS Côte d'Or X4 Caramel, enrobage Chocolat & Amandes Pointe de Sel; EAN KODA: 3274664174880; rok uporabe: februar 2023/lot LPL1035 LPL1036, LPL1037, LPL1039, LPL1040, marec 2023/lot LPL1078, LPL1079, LPL1081, maj 2023/lot LPL1122, junij 2023/lot LPL1160, LPL1161, LPL1163;* Vaniljev sladoled s koščki čokolade z alpskim mlekom, oblit z mlečno čokolado, na palčki BÂTONNETS X4 Milka Vanille & Chocolat; EAN KODA: 4007993016885; rok uporabe: september 2022/lot LPL0274, oktober 2022/lot LPL0275, februar 2023/lot LPL1033, LPL1034, LPL1035, marec 2023/lot LPL1070, LPL1071, LPL1072, april 2023/lot LPL1112, LPL1113, LPL1114, maj 2023/lot LPL1142, LPL1145, LPL1146;* Sladoled s kakavom in z medom, s koščki mlečne čokolade, z medovim nugatom in mandlji, s koščki belega nugata, oblit z mlečno čokolado, na palčki BÂTONNETS X4 Toblerone; EAN KODA: 4007993020264; rok uporabe: november 2022/lot LPL0330, LPL0331, marec 2023/lot LPL1060, LPL1061, april 2023/lot LPL1106, LPL1107, maj 2023/lot LPL1127, LPL1128;* Sladoled z okusom vaflja in sladoled z okusom čokolade, oblit z mlečno čokolado s koščki vaflja, na palčki BÂTONNETS X4 Kit Kat; EAN KODA: 3274664178482; rok uporabe: januar 2023/lot LPL1026, LPL1027, marec 2023/lot LPL1067, LPL1068, april 2023/lot LPL1102, LPL1103, LPL1104, LPL1105;* Karamelni sladoled s koščki hrustljave karamele z mlečno čokolado MINI BÂTONNETS X6 Mini Daim; EAN KODA: 3274661106969; rok uporabne: februar 2023/lot LPL1039, LPL1040;* Sladoled z nemastnim kakavom, nugatom in medom z mlečno čokolado in s koščki medenega nugata MINI BÂTONNETS X6 Mini Toblerone; EAN KODA: 3274664069018; rok uporabe: februar 2023/lot LPL1042, marec 2023/lot LPL1083;* Vaniljev sladoled z lističi mlečne čokolade z alpskim mlekom, obdan z mlečno čokolado, na palčki MINI BÂTONNETS X6 Mini Milka Vanille & Chocolat; EAN KODA: 4007993023906; rok uporabe: marec 2023/lot LPL1083, LPL1084, LPL1085;* Čokoladni sladoled in aromatiziran sladoled s karamelo iz slanega masla in s koščki piškotov LA LAITIÈRE Chocolat Caramel Beurre Salé - Morceaux de Biscuits; EAN KODA: 3274664142148; rok uporabe: januar 2022/lot LP0030, LPL0031, april 2023/lot LPL 1113, maj 2023/lot LPL 1148;* Kavni in smetanov kremni sladoled s polnilom iz kave in čokolade LA LAITIÈRE Café Gourmand - Café & Crème - Billes chocolatées; EAN KODA: 3274664173432; rok uporabe: januar 2023/lot LPL1025, LPL1026;Mangov sorbet in smetanov kremni sladoled s polnilom iz pasijonke in manga LA LAITIÈRE Liegeois Exotique - Sorbet Mangue & Crème - Sauce Mangue Passion; EAN KODA: 3274664173449; rok uporabe: januar 2023/lot LPL1026, LPL1027;* Aromatizirani jagodni sorbet in smetanov kremni sladoled z jagodnim polnilom LA LAITIÈRE Liegeois Fraise - Sorbet Fraise & Crème - Sauce Fraise; EAN KODA: 3274664174521; rok uporabe: januar 2023/lot LPL1027, maj 2023/lot LPL1123;OASIS Bâtonnets x 10 Vanille Tropical; EAN KODA: 3274661106716, rok uporabe: februar 2023/lotLVA1046, LVA1047, LVA1048, LVA1049.* NUII Sladoled na palčki X4 Slana karamela in makadamija oreščki (EAN 5900130030630): datum uporabe okt 2021, LMI9301, LMI9302, LMI9303, LMI9304, datum uporabe nov 2021, LMI9324, LMI9325, datum uporabe jan 2022, LMI0016, LMI0017, datum uporabe mar 2022, LMI0073, LMI0074, LMI0075, datum uporabe maj 2022, LMI0174, LMI0148, datum uporabe jun 2022, LMI0162, LMI0163, datum uporabe okt 2022, LMI0286, LMI0287, LMI0288, datum uporabe feb 2023, LMI01046, LMI1047, LMI1048, datum uporabe mar 2023, LPL1090, datum uporabe apr 2023, LPL1091, LPL1092, LPL1111, LPL1112, LPL1118, LPL1119, LPL1120, datum uporabe maj 2023, LM1146, LM1147,* NUII Sladoled na palčki X4 Mandelj in vanilja (EAN 5900130030982): datum uporabe nov 2021, LMI9324, datum uporabe jan 2022, LMI0010, LMI0011, datum uporabe okt 2022, LMI0293, LMI0294, LMI0295, LMI0297, datum uporabe mar 2023, LPL1090, datum uporabe apr 2023, LPL1096, LPL1097, datum uporabe jun 2023, LPL1158, LPL1159, LPL1160,* NUII Sladoled na palčki X4 Bela čokolada in brusnice (EAN 5900130031118): datum uporabe nov 2021, LMI9309, LMI9310, LMI9325, datum uporabe apr 2022, LMI0099, LMI0100, LMI0119, datum uporabe maj 2022, LMI0142, LMI0143, datum uporabe mar 2023, LMI1083, LMI1084, datum uporabe maj 2023, LMI1163, LMI1137,* NUII Sladoled na palčki X4 Arašidov namaz in javorjev sirup (EAN 5900130031279): datum uporabe jan 2022, LMI0027, LMI0028, datum uporabe apr 2022, LMI0118, LMI0119, datum uporabe maj 2022, LMI0150, LMI0151, datum uporabe apr 2023, LMI1104, LMI1105, LMI1106, datum uporabe jun 2023, LPL1158, LPL1159, LPL1160,* NUII Sladoled na palčki X4 Slan lešnik in kava (EAN 5900130033846): datum uporabe dec 2021, LMI9340, LMI9341, datum uporabe feb 2022, LMI0046, LMI0047, LMI0048, LMI0049, datum uporabe maj 2022, LMI0135, datum uporabe jun 2022, LMI0153, LMI0154, datum uporabe apr 2023, LMI1091, LMI1092,* NUII Sladoled na palčki X4 Karamela, bela čokolada in pekan orehi (EAN 5900130034980): datum uporabe mar 2023, LMI1064, LMI1065, datum uporabe apr 2023, LMI1110, LMI1111, datum uporabe maj 2023, LMI1130, LMI1131,* NUII Izbor mini sladoledov na palčki X6: Pekan orehi/ vanilja/ bela čokolada in brusnice (EAN 5900130035055): datum uporabe jan 2023, LMI1021, datum uporabe mar 2023, LMI1081, LMI1082, datum uporabe apr 2023, LMI1113, LMI1114, datum uporabe jun 2023, LMI1156, LMI1162,* NUII Sladoled na palčki X4 Kokos in mango (EAN 5903021303882): datum uporabe dec 2021, LMI9338, LMI9339, datum uporabe feb 2022, LMI0032, datum uporabe apr 2022, LMI0112, datum uporabe maj 2022, LMI0143, datum uporabe jun 2022, LMI0154, LMI0155, datum uporabe maj 2023, LMI1127, LMI1128,* MILKA Mini korenti X8 Vanilja in čokolada (EAN 4007993014317): datum uporabe maj 2022, LOS1042, datum uporabe jun 2022, LOS1073, LOS1074, LOS1075, LOS1076, datum uporabe jul 2022, LOS1111, LOS1112, LOS1113,* Smarties Sladoled v lončku X6 (EAN 7613031030187): datum uporabe jan 2023, LDA0128, datum uporabe jan 2023, LDA1033, LDA1034, LDA1035, LDA1036, LDA1039, LDA1040, LDA1041, LDA1050, LDA1051, LDA1056, LDA1057, datum uporabe mar 2023, LDA1082, LDA1083, LDA1088, datum uporabe maj 2023, LDA1124,* Smarties Pop Up Vaniljev sladoled X5 (EAN 7613034528971), datum uporabe avg 2021, LAR9224, LAR9225, LAR9226, LAR9242, LAR9243, datum uporabe sep 2021, LAR9245, LAR9246, LAR9248, datum uporabe okt 2021, LAR9294, LAR9295, datum uporabe jan 2022, LAR0008, LAR0009, LAR0010, LAR0011, LAR0022, LAR0023, LAR0025, datum uporabe feb 2022, LAR0041, LAR0042, LAR0043, LAR0044, LAR0045, LAR0046, LAR0048, LAR0049, LAR0050, LAR0051, datum uporabe mar 2022, LAR0062, LAR0063, LAR0064, LAR0065, LAR0066, LAR0067, datum uporabe jun 2022, LAR0169, LAR0170, LAR0171, LAR0172, datum uporabe jul 2022, LAR0185, LAR0189, LAR0190, LAR0192, datum uporabe avg 2022, LAR0220, LAR0241, datum uporabe okt 2022, LAR0289, datum uporabe apr 2023, LAR1100, LAR1103, LAR1104, LAR1112, LAR1113, datum uporabe maj 2023, LAR1128, LAR1130,* Smarties Korneti X8 (EAN 7613035967199): datum uporabe apr 2022, LAR0304, datum uporabe maj 2022, LAR0307, datum uporabe jun 2022, LAR0351, datum uporabe avg 2022, LAR1050, LAR1051, datum uporabe sep 2022, LAR1083, datum uporabe okt 2022, LAR1114, LAR1116, LAR1117,* Smarties Pop Up Čokoladni sladoled X5 (EAN 8436575291604): datum uporabe dec 2022, LAR0352, LAR0353, datum uporabe feb 2023, LAR1049, LAR1050,* EXTRÊME Mini korneti X8 Vanilja in čokolada (EAN 7613035468535): datum uporabe feb 2021, LAR9224, LAR9225, datum uporabe maj 2021, LAR9331, LAR9332, datum uporabe jul 2021, LAR0027, LAR0028, LAR0029,LAR0031, datum uporabe avg 2021, LAR0035, LAR0036, LAR0037,LAR0038, LAR0039, LAR0055, LAR0056, LAR0057, LAR0058, LAR0059, LAR0060, datum uporabe sep 2021, LAR0083, LAR0084, LAR0085, LAR0086, LAR0087, datum uporabe dec 2021, LAR0174, LAR0175, LAR0176, datum uporabe jan 2022, LAR0184, LAR0188, LAR0189, LAR0195, datum uporabe feb 2022, LAR0238, datum uporabe apr 2022, LAR0282, LAR0283, LAR0288, datum uporabe okt 2022, LAR1099, LAR1100, LAR1117, datum uporabe nov 2022, LAR1131, LAR1132, LAR1133, LAR1148,* EXTRÊME Mini korneti X8 Smetanov sladoled s čokolado in karamelo (EAN 7613035870451): datum uporabe feb 2021, LAR9235, LAR9236, LAR9238, LAR9239, datum uporabe jul 2021, LAR0009, LAR0010, LAR0011, datum uporabe avg 2021, LAR0052, LAR0053, datum uporabe jan 2022, LAR0191, datum uporabe nov 2022, LAR1124, LAR1125, LAR1126,* EXTRÊME Mini korneti X8 Vanilja (EAN 8436575295794): datum uporabe jul 2022, LVA1022, LVA1023, LVA1025, LVA1027, LVA1028, LVA1029, LVA1030, datum uporabe avg 2022, LVA1032, LVA1061,* BJORG BIO Mandljev napitek 1L (EAN 3229820796550), datum uporabe: od 6. 2. 22 do vključno 24. 3. 22,* BJORG BIO Kokosov napitek 1 L (EAN 3229820780979), datum uporabe od 27. 11. 21 do vključno 11. 12. 21, od 26. 01. 22 do vključno 18. 03. 22, 07. 04. 22, 22. 03. 22,* BJORG BIO Kokosov napitek 200 ML (EAN 3229820784939), datum uporabe: 28. 10. 21, 5. 11. 21, od 29. 12. 21 do vključno 6. 4. 22,* BJORG BIO Kokosov napitek 3X200 ML (EAN 3229820798868), datum uporabe: 24. 10. 21, 25. 10. 21, od 3. 1. 22 do vključno 1. 4. 22,* BJORG BIO Mandljev pripravek za kuhanje 200 ML (EAN 3229820763729), datum uporabe: 28. 8. 21, od 6. 11. 21 do vključno 8. 12. 21,* BJORG BIO Sojin pripravek za kuhanje 250 M (EAN 3229820134642), datum uporabe: od 9. 2. 22 do vključno 22. 3. 22;* Nuii sladoled temna čokolada 3 x 90 ml, vsi loti, dobave v letu 2021* Nuii sladoled karamela - bela čokolada - pekan 3 x 90 ml, vsi loti, dobave v letu 2021* Nuii sladoled kokos - indijski mango 3 x 90 ml, vsi loti, dobave v letu 2021* Nuii sladoled slana karamela - makadamija 3 x 90 ml, vsi loti, dobave v letu 2021* Milka sladoled palčke mini 6 x 50ml, vsi loti, dobave v letu 2021(prodaja Mercator):* Milka sladoled palčke mini 6 x 50ml, serija/lot MI1081, MI1120, MI1135, MI1136* Milka sladoled, z lešniki 4x100ml, serija/lot MI0097, MI0098, MI1106, MI1107* BIO SADNI KEFIR (št. izdelka 55732), 500 g, blagovna znamka: NATUR AKTIV, proizvajalec Kele & Kele d. o. o.:vrsta breskev z roki uporabnosti: 24. 7. 2021, 26. 7. 2021, 1. 8. 2021, 3. 8. 2021, 7. 8. 2021,vrsta banana z roki uporabnosti: 1. 8. 2021, 3. 8. 2021, 7. 8. 2021,vrsta jagoda z roki uporabnosti: 24. 7. 2021, 26. 7. 2021, 1. 8. 2021, 3. 8. 2021, 7. 8. 2021* BERGKÖNIG Radler grenivka, 0,5 l: L1 126, L1 147, L1 168, L1 195 in L1 208, 02/22, 03/22, 04/22* STICK Mini Mix 10 x 55 ml /40g, uporabno najmanj do 25.11.2021,* CONE Strawberry MACROMEX 110 ml, uporabno najmanj do 23.01.2022,* CONE Strawberry MACROMEX 110 ml, uporabno najmanj do 23.01.2022,* BAR Mars 4x51ml, serija 1144* CONE Car.&Whi.Choc 4x120ml 73g, serija 1111* CONE Vanila/Choco 6x110ml/62g, serija 1161, 1028, 1145* CONE Vanilla/Straw 6x110ml/62g, serija 1084, 1099* STICK Min.Straw.Donut6x55ml, serija 1099* Korneti jagoda Augusto (24 x 120 ml); datum uporabnosti: 7. 04. 2023* Sladoledna banjica Bambo čokolada, vanilija, jagoda, 2000 ml, datum uporabnosti: 16. 04. 2023* Bio kefir breskev, krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe , 250 g, z roki uporabe: 23.7.2021, 30.7.2021, 1.8.2021, 3.8.2021, 7.8.2021* Bio kefir jagoda krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe, 250 g z roki uporabe: 23.7.2021, 26.7.2021, 1.8.2021, 7.8.2021* Bio kefir banana krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe, 250 g z roki uporabe: 1.8.2021, 7.8.2021* Bio kefir jagoda krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe, 150 g z roki uporabe:24.7.2021, 3.8.2021* Bio jogurt jagoda krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe, 150 g in 250 g z roki uporabe: 22.7.2021, 30.7.2021, 5.8.2021* Bio kefir breskev, krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe , 150 g, z roki uporabe: 30.7.2021, 1.8.2021, 3.8.2021* Sladoled oreščki in rozine, 1 l, dobavitelj Kilargo Sp. z o.o., z rokom uporabe 23.4.2022 in lot številko 04295.Acai Native Sorbet (12 x 160 ml), L 1103B21, z rokom uporabe 30. 4.2023* Veganske palčke z okusom Mozzarelle, 250 g” proizvajalca Vefo GmbH, z rokom uporabe 9.7.2022 in lot številkama 9190801 ter 9190802* Sladoled z okusi pistacija - jogurt - gozdni sadeži – malaga; Quartissimo HOFER 1,8 L (900g); sorta Royal, trgovsko ime:Grandessa; rok uporabe 16.03.2023 in 21.4.2023* SLADOLED – Maxim Premium mlečni sladoled – JAGODA; Maxim Premium gostinski sladoled 4,3 L; serija / LOT: 1278096001, rok uporabe 23.04.2023* Jogurt s podloženim sadjem - MU ATHENTIKOS – BRESKEV 150 G, 1282731001 in 1283674001, 21.08.2021 in 04.09.2021* MARS WRIGLEY sladoledi: naprodaj pri več trgovcih (E.Leclerc Rudnidis d.o.o., Petrol d.d, Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Jagros d.o.o., Hofer trgovina d.o.o., Engrotuš, d.o.o., Mercator d.d., in Hmezad d.o.o.)* Sladoled BOUNTY X6, EAN: 5000159483063; vsi datumi uporabe od 28.02.2022 do 30.04.2022 ter vsi datumi uporabe od 31.10.2022 do 30.04.2023* Sladoled M&M'S z arašidi, na palčki X4; EAN: 5000159500654; vsi datumi uporabe od 07.2021 do 31.10.2021 ter vsi datumi uporabe od 31.05.2022 do 31.10.2022* Sladoled SNICKERS X6; EAN: 5000159344074; vsi datumi uporabe od 31.10.2022 do 31.03.2023 ter 30.4.3023* Sladoled SNICKERS WHITE X6; EAN: 5000159509633; vsi datumi uporabe od 31.12.2022 do 31.03.2023* Sladoled SNICKERS XL X12; EAN: 5000159344371; vsi datumi uporabe od 31.10.2022 do 30.04.2023* Sladoled SNICKERS CRISP X6; EAN: 5000159526081; vsi datumi uporabe od 30.11.2022 do 30.04.2023* Sladoled TWIX X6; EAN: 5000159484695; datum uporabe 31.03.2022 ter vsi datumi uporabe od 31.10.2022 do 30.04.2023* Sladoled SNICKERS XTRA ice cream bar 66g; datum uporabe 30.11.2022* Spar Free from piškoti brez glutena 200g, vsi loti in vsi datumi uporabe.Umiki živil s trga preprečujejo, da bi bili potrošniki dalj časa izpostavljeni etilen oksidu, za katerega imajo pri upravi za varno hrano premalo toksikoloških podatkov, da bi lahko določili varno mejo uživanja za potrošnike. Snov nima pozitivnega učinka na zdravje, in če je zaužijemo mali nismo v nevarnosti, problematična pa je daljša izpostavljenost.