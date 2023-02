To je Rusinja, ki slavi slovenske gore (FOTO)

Štiriindvajsetega januarja je svoje slikarske umetnine na ogled postavila 38-letna Yulia Kuznetskova, od leta 2014 v Sloveniji živeča Rusinja. Ob glasbeni spremljavi Sabine Vostner in organizaciji Društva Dvig, univerze za 3. življenjsko obdobje, se je umetniški dogodek odvil v stavbi občine Log - Dragomer, v občini, ker sicer tudi živi s svojo družino.

Čudovita pokrajina

»Sem umetnica, ki v svojih slikah opeva veličastne gore in čudovite pokrajine Slovenije,« pravi Yulia, mama osemletne Sofie, ki je po mamici podedovala umetniško žilico. Zato se je kot prava klena Slovenka leta 2021 povzpela na Triglav, kjer so jo fascinantne kamnite stene popolnoma prevzele. Na pot je namreč vzela tudi svojo skicirko, v kateri so nastali osnutki za umetnine, ki jih tokrat postavlja na ogled z naslovom Utrinki z mojega novega doma. »Slike izražajo moja občutja te izredno močne izkušnje,« pravi Rusinja, ki je aktivno vpeta v kulturno dogajanje svoje občine.

Ilustrirala je prvo zbirko pravljic za otroke Hiša gospoda Marčimarja Sabine Vostner. FOTOGRAFIJE: domači arhiv

»Župan občine Log - Dragomer Miran Stanovnik ima aktivno vlogo pri kulturnem razvoju regije, zato ne čudi, da je bila razstava v prostorih občine. Vodji sta bili Nika Grims in Olga Drofenik, poleg prizorov z zaščitenega območja Triglava pa so na ogled tudi ilustracije iz knjige Ko spregovori srce avtoric poezije Dragice Krašovec in Alenka Logar Pleško,« razlaga sogovornica. Njene ilustracije že krasijo prvo zbirko pravljic za otroke Hiša gospoda Marčimarja Sabine Vostner.

Slovenija je čudovita dežela, v kateri se zelo lepo živi.

»Slovenija je čudovita dežela, v kateri se zelo lepo živi,« pripoveduje sogovornica, sploh zdaj, ko je njena država v vojni z Ukrajino. V Slovenijo se je preselila ravno zato, ker je »življenje tukaj utečeno, brez nenadnih sprememb, mirno, kakovost je visoka, rada imam vaš način življenja. Edino, kar pogrešam iz svoje nekdanje domovine, je ruski jezik,« pravi Yulia. Slikarka, ki je že razstavljala tako v Moskvi kot Istanbulu, Amsterdamu in Ljubljani, torej vabi na ogled razstave, ki bo odprta do 1. marca.

Yulia izvaja tudi slikarske delavnice.