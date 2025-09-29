To je razlog, da včeraj eni niso dobili sporočila SI-Alarma, oglasili so iz Telekoma

Družba Telekom, ki upravlja SI-Alarm, je po sobotnem testiranju sistema ugotovila, da ta deluje brezhibno. Tehnične težave je imel eden izmed operaterjev, zato so določeni uporabniki prejeli sporočilo z zamikom.

»Sporočilo uprave za zaščito in reševanje je bilo v soboto dostavljeno prek centralnega sistema do vseh operaterjev ob 12. uri,« so danes sporočili iz družbe in ocenili, da je analiza sobotnega dogodka, katerega namen je bil preveritev delovanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja SI-Alarm, pokazala, da ta deluje v skladu s specifikacijo in standardi.

V primeru sobotnega testa je bil po njihovih navedbah odstotek dostave sporočila več kot 95 odstotkov celic, ko govorimo o skupni številki vseh mobilnih operaterjev na vseh mobilnih tehnologijah za celotno območje Slovenije. Glede na podatke je bil v državah, ki so takšen sistem že uvedle, odstotek uspešnosti med 70 in 75 odstotki, so dodali.

Tehnične težave odpravi v treh urah

Kot omenjeno, tehnične težave pri dostavi sporočil v omrežju je imel eden izmed operaterjev. Odpravil jih je v treh urah, zato so določeni uporabniki prejeli sporočilo z zamikom. »Iz navedenega je razvidno, da je prišlo do tehničnih težav v mobilnem omrežju operaterja, in ne v delovanju samega sistema,« so navedli v Telekomu.

Eden od razlogov, da nekateri uporabniki sporočila niso prejeli, so neposodobljeni mobilni telefoni. Kot so pojasnili, ima vsak proizvajalec svoj način vključevanja funkcionalnosti. »Na oba proizvajalca mobilnih telefonov bomo posredovali prošnjo, da se v najkrajšem času izvedejo ustrezne posodobitve njihovih mobilnih aparatov,« so povedali.

Pojasnili so, da proizvajalec Apple tovrstne funkcionalnosti vključuje ločeno, glede na državo, v kateri se sistem vpeljuje. V ta namen je Apple izdal posodobitev operacijskega sistema za mobilne telefone, kupljene v Sloveniji, ki je vsebovala novo funkcionalnost SI-Alarm. Če si uporabniki te verzije niso namestili (avtomatske posodobitve na verzijo iOS 26 Apple ni omogočil), sporočila niso mogli prejeti.

»Po opravljeni preliminarni analizi lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da je bil odstotek uporabnikov z registriranimi aparati iPhone, ki so v soboto ob 12. uri imeli nameščeno verzijo iOS 26, približno 19 odstotkov,« so navedli v Telekomu.

Brez sporočila tudi nekateri uporabniki Androida

Sporočila prav tako niso prejeli uporabniki operacijskega sistema Android, ki imajo na svojem telefonu nameščeno verzijo operacijskega sistema manj kot 12. Android še letos predvideva nadgradnjo svojega operacijskega sistema, v tem primeru bo nadgradnja neodvisna od uporabnikov in bo samodejna, vključevala bo popravke funkcionalnosti SI-Alarm. Ti bodo preimenovanje 1. nivoja alarmnih sporočil iz predsedniško v nacionalno opozorilo ter vključitev zvočnega signala ob prejemu sporočila, tudi ko ima uporabnik svoj mobilni telefon nastavljen na tiho.

Razlog za neprejem sporočila je tudi omejitev posameznih tehnologij mobilnega omrežja. Medtem ko mobilno omrežje 4G sporočila obdela in distribuira v nekaj sekundah, sta omrežji 2G in 3G veliko bolj kompleksni pri obdelavi in distribuciji tovrstnih sporočil. Ti dve tehnologiji v signalizacijskem kanalu obdelujeta veliko več podatkov, zato lahko pride do zamud pri dostavi sporočila.

»Izkušnje iz tujine kažejo, da je na 2G in 3G omrežju časovni interval od kreiranja do prejema sporočila lahko tudi daljši od 10 minut. Ker smo testno sporočilo po dogovoru oddajali 30 minut, je lahko tudi to eden izmed razlogov,« so še zapisali pri Telekomu.

Minister za obrambo Borut Sajovic bo vztrajal na tem, da se izvede novo javno testiranje sistema SI-Alarm, s ciljem, da sporočilo tokrat dobi 95 odstotkov uporabnikov. Število prejetih obvestil je bilo po njegovi oceni prenizko, da bi lahko rekli, da sistem brezhibno deluje, je dejal ob robu današnjega dogodka na Brdu pri Kranju.