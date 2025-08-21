To je raj za slovenske ribiške navdušence (FOTO)

Šmartinsko jezero so ustvarili leta 1970. Nastalo je z umetno zajezitvijo potoka Koprivnica.

Dostopno je z več strani in se razprostira na 113 hektarjih površine, zaradi česar ga uvrščamo med največja umetna jezera v Sloveniji. Povprečna globina je od 4 do 6 metrov, na določenih mestih je globoko tudi 10 metrov.

Ponuja kapitalne ulove krapa, tudi takšne, ki so težki nad 30 kilogramov. Možen je tudi ribolov na velike some. Ob krapu in somu v Šmartinskem jezeru lovijo še amurja, androgo, boleno, linja, ploščiča, rdečeoko, rdečeperko, smuča, ščuko, tolstolobiko, zeleniko in druge ribe.

Pridobili sredstva

Ker je celjska občina skupaj z Ribiško družino Celje, družbo CresCo, ki je koordinatorka evropskega projekta Ribiškega sklada, ter Kmetijo Mlake iz Vojnika že spomladi na javnem pozivu Lokalne akcijske skupine za ribištvo (LASR) Savinjske regije uspešno pridobila sredstva za vzpostavitev podpornega okolja za trajnostni razvoj ribištva, posledično pa tudi ribiške destinacije na območju delovanja Ribiške družine Celje, bo okoli Šmartinskega jezera v prihodnje še kako pestro.

Ribiški dom se imenuje Pristan za prjatle.

Vsi deležniki so prvi korak k temu naredili že z bazo na Šmartinskem jezeru, kjer si želijo ohraniti habitat rib v vodah, urediti pristan in razvijati druge vzporedne dejavnosti na podeželju, v turizmu, na področjih gastronomije, rekreacijsko-športnih dejavnosti in lokalnega gospodarstva. Vse to bo prispevalo k večji konkurenčnosti te ribiške destinacije na širšem Celjskem.

Prav danes, 21. avgusta, bodo organizirali že drugo usposabljanje za vse mlade ribiške navdušence, ki si želijo spoznati različne tehnike ribolova, zgodovino ribogojstva in pravila ter etiko ribičev.

Krepitev ponudbe

Predsednik Ribiške družine Celje Bojan Kočevar je na enem izmed srečanj njihove ribiške skupnosti poudaril pomen bogatitve ponudbe, posebej pa je omenil žene ribičev. Medtem ko njihovi možje ribarijo ob Šmartinskem jezeru, si želijo ogledati mesto, njegove znamenitosti, se razvajati velnes centrih in podobno.

1970. leta je nastalo Šmartinsko jezero.

Da želijo najti sinergijo med urbanim ekosistemom in vodnimi habitati, so na srečanju, ki je bilo namenjeno povezovanju in sodelovanju možnih ponudnikov v okolici Šmartinskega jezera, poudarili tudi predstavniki Kmetije Mlake. Med drugim so se ubadali z vstopno-izstopnimi točkami do jezera, ki jih bo treba urediti, obenem pa bdeti nad higieno plovil, s čimer bi preprečili morebitno širjenje škodljivih mikroorganizmov v jezeru.

Prav vsi so se strinjali, da je za razvoj trajnostne ribiške destinacije pomembna predvsem pestra turistična in servisna ponudba tako na jezeru kakor ob njem. Zato so se že na naslednjem srečanju ribičem in predstavnikom občine pridružili turistični ponudniki, društva kmečkih žena ter okoliški prebivalci.

Medtem ko njihovi možje ribarijo ob Šmartinskem jezeru, si želijo ogledati znamenitosti mesta.

Projekt Krepitev pametne ribiške skupnosti namreč sofinancirata EU in država v okviru programa ESPRA 2021–2027 s podporo LASR Savinjske regije.