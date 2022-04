Slovenija v šoku: ste videli, kaj je surovež odvrgel v zabojnik v Logatcu? (FOTO)

Človeška surovost ne pozna meja. Kaj drugega reči ob pretresljivi fotografiji, ki so jo objavili v Zavetišču Horjul ... Ob tem so zapisali: »Rovte, Logatec. Ekološki otok, v zabojniku najdena dva mrtva in dva še živa kunca. Če kdo ve, kdo je vrgel v zabojnik za plastiko pod pokopališčem v Rovtah v Logatcu štiri kunce, od katerih sta dva poginila, dva pa sta še živa v zelo slabem stanju, naj nam sporoči. Zasluži si kazensko ovadbo.«