To je poziv, ki ga je dvakrat pohvalil Janša

Predsednik DZin vodje vseh poslanskih skupin glede na napovedi o bližajočem četrtem valu epidemije covida-19 in z njim povezanimi posledicami državljanke in državljane skupaj pozivajo k cepljenju proti covidu-19. Precepljenost prebivalstva je v danem trenutku ključnega pomena za zdravje in normalno življenje, opozarjajo.»Na voljo je dovolj različnih in učinkovitih cepiv. Cepljenje je prostovoljno in je eden od pomembnejših načinov, da skupaj uspešno premagamo epidemijo,« so zapisali. Ob tem pa so dodali, da so se cepili tudi poslanke in poslanci DZ.Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade doslej cepljenih 844.948 oseb oz. 49 odstotkov prebivalcev, starejših od 18 let. Z vsemi odmerki cepiva pa je cepljenih 746.630 oseb oz. 43 odstotkov polnoletnih prebivalcev.To, da so vsi stopili skupaj in končno pozvali k cepljenju, je dvakrat pohvalil predsednik vlade Janez Janša na popoldanski novinarski konferenci.