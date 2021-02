To je pokazala verifikacija hitrih testov

Hitri antigenski testi v Sloveniji še vedno dvigujejo veliko prahu. Javnost se v zadnjem času sprašuje predvsem, ali so zanesljivi, saj se je nemalokrat – velikokrat v primeru šolnikov – zgodilo, da so bili lažno pozitivni. Ko so se pojavili dvomi, je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) začel verifikacijo hitrih antigenskih testov, v torek pa so objavili svoje ugotovitve.



»Rezultati končnega poročila o verifikaciji hitrega antigenskega testa dobavitelja Majbert Pharm so pokazali, da le-ta daje primerljive rezultate z drugimi, že verificiranimi hitrimi antigenskimi testi. NLZOH je zbral in analiziral 4.590 vzorcev pri 2.295 preiskovancih,« so sporočili z ministrstva za zdravje.



Poročilo je NLZOH objavil na svoji spletni strani in v njem zapisal, da je bil namen študije ugotoviti, ali analitske sposobnosti HAT dosegajo navedbe proizvajalca, nacionalna priporočila, priporočila SZO, in preveriti, kakšni sta občutljivost in specifičnost HAT v skupini brezsimptomnih okuženih oseb v primerjavi z metodo PCR. V analizo so bili vključeni brezsimptomski in simptomatski preiskovanci. »V skupini 374 simptomatskih preiskovancev občutljivost HAT 85,33 % in specifičnost 98,42 %. Ker v skupini brezsimptomnih preiskovancev v tednu, ko se je izvajalo testiranje, nismo dosegli ciljnega števila 50 PCR pozitivnih preiskovancev, smo vzorčenje nadaljevali in ga v preteklih dneh tudi zaključili.«



Zapisali so, da se je test v vseh skupinah izkazal za dovolj specifičnega, upoštevaje nacionalne smernice in smernice SZO. Prav tako ugotavljajo, da test glede občutljivosti v celoti izpolnjuje zahteve SZO v skupini simptomskih preiskovancih, nacionalna priporočila pa v skupini tako simptomatskih kot brezsimptomnih preiskovancih, pri katerih je prisotnega veliko virusa.



»S primerjavo rezultatov verifikacij HAT različnih proizvajalcev izvedenih po protokolu SZO nadalje ugotavljamo, da daje HAT primerljive rezultate z drugimi, že verificiranimi HAT. Verifikacija potrjuje, da je pri uporabi HAT izjemnega pomena, da se preiskovancem pravilno predstavi vrednost negativnega rezultata, ki ne sme povzročiti občutka lažne varnosti. Osnovni namen uporabe HAT je namreč čim hitrejša napotitev oseb z visokim virusnim bremenom v samoizolacijo v populacijah, ki jih ne zmoremo testirati s PCR-metodo,« so zapisali.

