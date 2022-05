To je pokazal izredni inšpekcijski nadzor v tovarni groze v Kočevju

Inšpektorat za okolje in prostor je dan po veliki eksploziji v tovarni Melamin, ki je po dosedanjih podatkih terjala pet življenj, opravil izredni nadzor. Inšpektorja sta med drugim ugotovila, da je bil na pretakališču, kjer je do nesreče prišlo, prisoten vsaj en usposobljeni zaposleni, so sporočili z inšpektorata.

Do nesreče v kočevskem kemijskem podjetju, ki je po številu žrtev že zdaj najhujša v zgodovini samostojne države, naj bi prišlo zaradi polnjenja kemikalije v napačni rezervoar, kar je vodilo v močno eksotermno kemijsko reakcijo. Ta je pripeljala do eksplozije rezervoarja. Posledično se je vnelo še nekaj manjših požarov, ki so bili hitro pogašeni, razen požara v prostoru z elektro inštalacijami.

Analiza vzrokov nesreče še poteka

V dopoldanski izmeni je po ugotovitvah inšpektorjev vedno prisoten vsaj en usposobljen delavec, ki upravlja dela na pretakališču, to je polnjenje in praznjenje cistern ter polnjenje manjših embalažnih enot - izdelkov na polnilnih linijah izven pretakališča. Tako je bilo tudi v četrtek, v času nesreče, pravijo na inšpektoratu.

V nesreči so sicer posredovale službe za izvedbo interventnih ukrepov. Že v nekaj minutah so na lokacijo prišli kočevski gasilci, ki so prevzeli vodenje intervencije, pozneje so se jim pridružili še lokalni prostovoljni gasilci ter reševalna vozila iz zdravstvenega doma Kočevje. Približno 15 minut zatem so prišli tudi pripadniki slovenske vojske.

Ekološki laboratorij z mobilno enoto je opravil meritve zraka. Požarno vodo so zajeli in se hrani v lovilni skledi cisternskega prostora. Ko bodo narejene analize, bo ta voda ustrezno odstranjena.

Melamin mora kot obrat večjega ali manjšega tveganja za okolje oziroma med t. i. seveso zavezance, za katere veljajo strožje zahteve glede nadzora, pred oddajo zbrane odpadne vode pooblaščeni družbi za ravnanje z odpadki ali pred drugim postopkom odstranjevanja obvestiti inšpektorja za okolje, po pridobitvi rezultatov analiz zemljine pa te posredovati na inšpektorat za okolje in prostor.

Zavezanec je po navedbah inšpektorata pri pooblaščeni ustanovi že naročil odvzem in analizo vzorcev zemlje. Rezultati bodo pokazali, ali je nesreča povzročila tudi okoljsko škodo tlom.