To je pogumna Darja, ki jo je v Kamniku rešila gotove smrti

O nesrečnem dogodku v termah Snovik v občini Kamnik, o katerem smo že poročali tukaj, je sedaj znano več informacij.

Po podatkih Policijske uprave Ljubljana je ena izmed obiskovalk kopališča na dnu bazena opazila mlajšo deklico, ki ji je nemudoma priskočila na pomoč, jo dvignila iz bazena ter ji nato, skupaj z reševalcem iz vode in ostalimi prisotnimi pomagala oz. nudila prvo pomoč.

FOTO: Theerawat Payakyut, Getty Images/istockphoto

Rešila jo je pogumna Darja

K sreči je bila utapljajoča se deklica, po zaslugi obiskovalke Darje Strazberger, ki si za svoje prisebno in hitro ukrepanje zagotovo zasluži vse pohvale, pravočasno opažena in rešena, saj so s Policijske uprave Ljubljana sporočili, da življenje otroka, po do sedaj znanih podatkih, ni ogroženo.

Za 24ur.com je Darja povedala, da je najprej pomislila, da se otrok igra, potaplja, da morda išče na dnu kakšno igračko. A nekaj ji ni dalo miru. »Veliko otrok se tako igra, ampak potem sem videla, da dejansko miruje. Zdelo se mi je čudno, kaj se to dogaja. In potem sem jo samo z nogo gor dvignila, zagrabila in dala čez rame. Sploh nisem opazovala, videla sem samo, da je napihnjena z vodo kot ena igrača. Potem sem jo nesla k robu bazena in začela vpiti, da rabim pomoč. Ko sem jo prinesla ven, ko so jo začeli oživljati, je imela glavo čisto vijolično, temno modre barve je bil obraz. Nič ni bilo, ni bilo dihanja, srce ji ni bilo.«

Darja, ki je mati dvojčkov s cerebralno paralizo, pravi, da je prav zaradi bolezni svojih otrok ves čas pozorna. In tako je njena pozornost rešila življenje deklici.

Na pomoč so poklicali tudi enoto za reševanje iz vode PGD Kamnik in AED skupino prvih posredovalcev PGD Srednja vas, ki so do prihoda reševalne ekipe NMP Kamnik nudili pomoč poškodovanemu otroku, deklica pa je bila nato z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana, poroča kamnik.info.