To je po sto zastrupljenih pokazal inšpekcijski pregled mesnice

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v izrednem inšpekcijskem pregledu v mesnopredelovalnem obratu in prodajalni v Ilirski Bistrici ni ugotovila nepravilnosti. Vzrok večjega števila okužb še vedno ni znan, ali so bili vzrok zanje mesni proizvodi, pa bo znano predvidoma v prihodnjih dneh.

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v mesnopredelovalnem obratu in prodajalni opravila izredni inšpekcijski pregled. Nepravilnosti niso ugotovili, delavca, napotena na usmerjen zdravniški pregled, pa sta predložila negativna izvida opravljenih preiskav, so zapisali.

Ali so bili vzrok za okužbo mesni proizvodi, bo znano po končani analizi odvzetih brisov in vzorcev živil, predvidoma v prihodnjih dneh. Vzrok okužbe v okviru svojih pristojnosti preiskuje tudi epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz), so še pojasnili.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je inšpekcijski pregled opravila zaradi zdravstvenih težav več ljudi. Približno 70 ljudi iz Ilirske Bistrice naj bi po njihovih podatkih med soboto in ponedeljkom poiskalo zdravniško pomoč, ena oseba je bila hospitalizirana. Čeprav vzrok okužbe še ni potrjen, sumijo, da bi bilo lahko sporno uživanje mesnih živil, predvsem tatarskega bifteka.

Na Nijz so na podlagi dosedanjih preiskav ugotovili, da so se oboleli okužili z norovirusom.