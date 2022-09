To je ogromna vsota, ki jo Golob napoveduje za pomoč gospodarstvu (VIDEO)

Za pomoč gospodarstvu ob energetski draginji bo treba po oceni predsednika vlade Roberta Goloba sprejeti ukrepe v vrednosti več kot 1,5 milijarde evrov. Kakšne bodo dejansko potrebe, pa je odvisno tudi od tega, koliko bomo uspešni pri zagovarjanju nujnosti reforme energetskih trgov v Evropi, je dejal po srečanju na GZS.

Golob je danes Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) v Ljubljani obiskal v družbi ministrov za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana, za infrastrukturo Bojana Kumra ter za finance Klemna Boštjančiča. S predstavniki gospodarstva so razpravljali o problematiki energetike s poudarkom na konkretnih ukrepih, ki naj bi gospodarstvu pomagali prebroditi krizo zaradi visokih cen energentov.

Vladna ekipa je v razpravi gospodarstvenike seznanila z do sedaj sprejetimi ukrepi in pa predvsem z načrti za naprej. »Hkrati pa smo se tudi dogovorili za skupne aktivnosti v prihodnjem mesecu,« je Golobove besede po srečanju povzela vlada na svojem profilu na Twitterju.

Han je v izjavi za medije pojasnil, da so se dogovorili o oblikovanju »ekipe, ki bo v naslednjem mesecu sprejela odločitev, kako v naslednjem letu pomagati gospodarstvu pri tej hudi težavi, ki se ji reče energetska kriza«. Ob tem je spomnil, da je DZ pred kratkim že sprejel zakon o pomoči gospodarstvu zaradi višjih cen elektrike in plina, prav tako pa tudi ukrepe za gospodinjstva ter majhna in srednja podjetja.

Da bo vlada pomagala, je zatrdil tudi Boštjančič. »Vlada bo zelo veliko pomagala, pomoč bo znatna,« je dejal. Sam je sicer glede višine pomoči precej previden: »Je niti še ne znamo oceniti, ker je zelo nepredvidljivo, kako se bo ta kriza gibala,« je dejal in dodal, da govorijo o stotinah milijonov evrov, lahko tudi milijardi ali več.

Toda sredstva niso neomejena, zato helikopterskega razmetavanja denarja ne bo.

Srečanje Roberta Goloba z ministri s predstavniki gospodarstva na temo energetike na GZS. FOTO: Blaz Samec

Predstavniki gospodarstva z današnjim srečanjem niso povsem zadovoljni. Predsednik GZS Tibor Šimonka je izrazil razočaranje, ker vlada ni obljubila kapice na ceno energentov tudi za gospodarstvo. Razmere so alarmantne, pričakovali smo več pozitivnih odgovorov, je dejal in posvaril: »Če kapice ne bo, lahko prihodnje leto škodo za slovensko gospodarstvo štejemo v nekaj milijardah evrov, od pet do deset.«