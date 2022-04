To je oglas za parkirno mesto, ki se mu smejijo in čudijo vsi, ki ga preberejo

Najti parkirno mesto za stalno ali daljše obdobje je v središču prestolnice prava umetnost. Tisti, ki ga potrebujejo in iščejo, pozorno prežijo na oglase in zgrabijo priložnost, ko se ta pojavi. A vseeno ni pametno, da pograbite ravno vsako, ki pride mimo. To dokazuje oglas, ki se je pojavil v eni izmed facebook skupin.

Oglas za parkirno mesto. FOTO: Facebook

Ponudnik ponuja za daljše obdobje parkirno mesto v garaži na Kotnikovi. Zapisal je, da je parkirno mesto na »odlični mikrolokaciji, neposredno ob vhodu/izhodu, kar prihrani hojo skozi parkirno hišo«. Omeni, da so v bližini garažne hiše središče Ljubljane, železniška in avtobusna postaja ter ostala infrastruktura. Do parkirnega mesta se dostopa s kartico, ponudnik pa parkirno mesto oddaja za 120 evrov na mesec. Pri celoletnem najemu pa ponuja popust.

A ni vse tako lepo, kot je opisal. Člani skupine so z malo raziskovanja ugotovili, da je mogoče parkirno mesto v omenjeni parkirni hiši dobiti ceneje. Kako? Z najemom neposredno prek upravljavca. Mesečni najem stane 100 evrov. Malce šaljivo so dodali, da res ni nujno, da bo tisto mesto tudi na »odlični mikrolokaciji«.