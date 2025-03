To je »odlična novica«, ki jo je pozno zvečer napovedoval Golob (VIDEO)

Zjutraj smo poročali, da je v ponedeljek pozno zvečer premier Robert Golob napovedal, da bo ob 12. uri sporočil odlično novico. Za kaj gre, so državljani ugibali že vse od nočnih ur, kot se je izkazalo, pa gre za nekaj povsem drugega, kot je predvidevala večina komentatorjev pod objavo.

Kot je opoldne naznanil Golob, je bil potrjen investicijski projekt za gradnjo superračunalnika v Sloveniji. »Bravo, Slovenija! Na razpisu za evropska sredstva za superračunalnik in tovarno umetne inteligence smo med vsemi prijavitelji dosegli najvišje število točk,« je naznanil in dodal: »Od vsega začetka sem verjel v ekipo in v to, da bomo znova dokazali, da smo država znanja.«

Investicija bo stala okoli 150 milijonov evrov, polovico denarja pa bo prispevala EU.

Z uspehom na razpisu se je Slovenija postavila med vodilne države pri vzpostavitvi visokozmogljivega superračunalnika s tovarno umetne inteligence, so v sporočilu za javnost zapisali na Ukomu.

Ob tem so poudarili, da je bil slovenski projekt deležen velikih pohval, tako zaradi visoke kakovosti predloga kot zaradi izkušene in strokovne ekipe, ki stoji za njim. »Slovenija je danes znova dokazala, da je država znanja, ambicij in vrhunskih znanstvenih dosežkov. Uspeh na evropskem razpisu za superračunalnik ni zgolj tehničen, ampak jasen znak, da smo konkurenčni na najvišji ravni globalnega inovacijskega prostora,« je v odzivu poudaril predsednik vlade Golob.

»Investicija v prihodnost mladih«

Premier je ob tem izpostavil, da so superračunalniki ključni za reševanje najzahtevnejših izzivov našega časa - od umetne inteligence do razvoja zdravil, naprednih materialov in podnebnih simulacij.

»Ta projekt ni le investicija v tehnologijo, temveč v prihodnost naših mladih in v položaj Slovenije kot tehnološkega in znanstvenega središča Evrope,« so Golobove besede povzeli v njegovem kabinetu.

Golob je pri tem zagotovil, da bo vlada še naprej vlagala v raziskave in razvoj, ker verjamejo, da je prav znanje tisto, kar našo državo postavlja na zemljevid najnaprednejših evropskih držav.

Ob 13.30 bosta več o slovenskem uspehu na razpisu povedala ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer in direktor Instituta informacijskih znanosti Maribor (IZUM) Aleš Bošnjak.