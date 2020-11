To je obrazec, ki ga izpolnite, če vam je bila odrejena karantena

Potrdilo je mogoče uporabiti kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva.

• Obrazec lahko izpolni zaposleni sam ali ob pomoči delodajalca, Nijz pa mu na podlagi vnesenih podatkov potrdilo pošlje na elektronski naslov.



• Izpolni se tudi za otroke, ki ostanejo v karanteni na domu.



• Obrazec lahko oddate z uporabo e-identitete ali brez. V primeru oddaje brez uporabe e-identitete vnesete enotno matično številko občana (EMŠO) in davčno številko ter elektronski naslov, na katerega želite prejeti potrdilo o karanteni. V primeru oddaje obrazca z e-identiteto pa boste potrdilo prejeli v predal Moja eUprava.

Po šestem protikoronskem zakonu, če bo ta sprejet, bo lahko osebo v karanteno poleg Nijz in policije napotil tudi lečeči zdravnik. Z ministrstev za zdravje in javno upravo pa so danes sporočili, da lahko potrdila o karanteni posamezniki prejmejo po izpolnitvi obrazca na spletni strani Nijz ali portalu eUprava Za delavce in samozaposlene bo kot dokazilo, da jim je bila odrejena karantena, služilo potrdilo Nijz. Sprva je bilo navodilo ministrstva za zdravje, da se mora delodajalec obrniti na medicino dela, samozaposleni pa na osebnega zdravnika, a je zdaj mogoče potrdilo o karanteni dobiti tudi prek spleta.Vlada v predlogu šestega paketa ukrepov v zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida 19 predvideva, da bo poleg epidemiologov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz), na meji pa policije, za ustno napotitev v karanteno na domu pristojen tudi lečeči zdravnik.Karantena je odrejena tistim, ki so imeli tvegan stik z osebo, okuženo z novim koronavirusom, ali pa potnikom, ki v Slovenijo vstopajo iz rdečih držav.Nijz mora voditi evidenco izdanih karanten, pri čemer bo moral poleg osnovnih podatkov po šestem protikoronskem zakonu voditi še podatke o datumu začetka in konca karantene ter ustne napotitve.