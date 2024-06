To je o ruskem vohunu, ki se je v Sloveniji izdajal za novinarja, povedal Šarec

Intervju, kakršnega je pod krinko novinarja leta 2018 opravil domnevni ruski vohun, je bil običajna praksa pred uradnim obiskom v Moskvi, je danes izjavil obrambni minister Marjan Šarec. Pred tem je Dnevnik poročal, da je domnevni vohun več let neopaženo deloval v Sloveniji kot novinar in med drugim opravil intervju s Šarcem, ko je bil ta premier.

»Kolikor se spomnim, je bil to intervju pred uradnim obiskom v Moskvi, kar je pravzaprav običajna praksa,« je dejal Šarec in pojasnil, da se vsebine intervjuja ne spomni, da pa je šlo za obisk v Moskvi ob odkritju slovenskega spomenika.

»Šlo je za rutinski intervju, bil je akreditiran kot novinar. Tudi vi ste novinarji in tudi za vas ne gledamo, kdo ste, od kod ste oziroma kakšni so vaši drugi nameni,« je izpostavil minister.

Po njegovih besedah se je od takrat geopolitična situacija v Evropi in v odnosu do Rusije bistveno spremenila, zaradi česar danes do takšnega intervjuja, kot tudi do uradnega obiska v ruski prestolnici, sploh ne bi prišlo.

»Ni nobena skrivnost, da je Slovenija prej imela gospodarske in druge odnose z Rusko federacijo,« je še dejal minister in dodal, da o domnevnem vohunu in njegovi usodi v Avstriji ve toliko, kolikor je prebral v medijih.

V Sloveniji neopažen

Dnevnik je danes poročal, da je domnevni ruski vohun, ki so mu v Avstriji aprila ukazali, naj zapusti državo, pred tem pod krinko novinarja agencije Tass več let neopaženo deloval v Sloveniji. Šlo naj bi za Ivana Popova, ki naj bi v Slovenijo prišel v času predčasnih volitev leta 2018.

Leta 2023 naj bi odšel na delo v Avstrijo, kjer pa ga je kot obveščevalca ruske zunanje obveščevalne službe SVR najprej razkrinkal tednik Falter. Kasneje so ga podrobneje preverili in razkrinkali tudi avstrijski varnostni organi, ko se je poskušal akreditirati za tiskovno konferenco ob obisku ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna na Dunaju