Znan novi šef kriminalistične policije, že se je oglasil Aleš Hojs

V. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav sestavlja svojo ekipo. Njegov dosedanji namestnik Danijel Žibert bo odslej opravljal delo v vodstvu Generalne policijske uprave (GPU), kamor je premeščen tudi Vojko Urbas. Za vodenje uprave kriminalistične policije pa je pooblastil dosedanjega pomočnika direktorja NPU Davida Antoloviča.

Lindav je dosedanjega pomočnika direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Antoloviča pooblastil za novo delovno mesto zaradi zagotavljanja nemotenega opravljanja nalog v upravi kriminalistične policije, so sporočili z GPU. Žiberta je na novo delovno mesto premestil na njegovo željo, kot policijski svetnik pa bo opravljal naloge, povezane z izzivi na področju izobraževanja in zaposlovanja v policiji. Urbas bo na delovnem mestu policijskega svetnika poleg drugih nalog opravljal naloge v delovnih skupinah evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (Etias) in naloge vstopno-izstopnega sistema EES ter naloge, povezane s področjem izobraževanja kandidatov za policiste. Kot so še pojasnili na GPU, želi v. d. generalnega direktorja policije na ključnih mestih v policiji policijske strokovnjake, ki jim zaupa ter verjame v njihovo visoko strokovnost in integriteto in s katerimi bo skupaj lahko uresničeval vizijo razvoja policije, ki bo v prvi vrsti skrb za varnost ljudi.

Vlada Roberta Goloba je na ustanovni seji 1. junija s položaja generalnega direktorja policije razrešila Antona Olaja in na njegovo mesto kot vršilca dolžnosti imenovala nekdanjega direktorja uprave kriminalistične policije Lindava.

»To je tisti pomočnik ...«

Na zamenjavo na vrhu policije se je odzval tudi nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Na twitterju je zapisal: »Novi direktor uprave kriminalistične ⁦policije⁩ je znani David Antolovič. To je tisti pomočnik direktorja NPU, za katerega je bilo v nadzorih ugotovljeno, da zadeve za prave stranke založi v svojih predalih in da rad obvešča ⁦POP TV.«