To je novi državni sekretar v Poklukarjevi ekipi

Vlada je na današnji seji za državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje imenovala Franca Vindišarja, dozdajšnjega strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje. Funkcijo, na kateri se bo pridružil državni sekretarki Alenki Forte, bo nastopil v ponedeljek, so sporočili po seji vlade.



Vindišar je študij medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani končal leta 1994. Po končanem študiju je pridobil prve delovne izkušnje kot specialist splošne kirurgije in travmatologije v Splošni bolnišnici Celje. Po končani specializaciji se je zaposlil na otroškem oddelku kirurških strok, kjer se je ukvarjal predvsem s poškodbami otrok in mladostnikov.



Leta 2006 se je zaposlil na travmatološkem oddelku, kjer je aktiven še danes. Leta 2007 pa je postal predstojnik oddelka za skupne potrebe kirurgije, ki ga je vodil vse do leta 2011, ko je bil imenovan za strokovnega direktorja celjske bolnišnice, so Vindišarjeve delovne izkušnje povzeli v sporočilu po seji vlade.



Kot so še navedli, ima Vindišar bogate izkušnje iz menedžmenta in vodenja, saj je celjska bolnišnica tretja največja bolnišnica v državi, kjer je zaposlenih približno 2100 zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Je tudi mednarodno aktiven in je član mednarodnega združenja, ki se ukvarja z oskrbo poškodovancev, prav tako je mednarodni inštruktor postopkov začetnega pristopa v obravnavi smrtno ogroženih poškodovancev. V preteklih letih je aktivno sodeloval pri organizaciji urgentnih centrov v Sloveniji. V mandatih zadnjih štirih ministrov za zdravje je bil član zdravstvenega sveta.



Z Vindišarjevim imenovanjem je tako zapolnjeno tudi drugo mesto državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje. Po imenovanju Janeza Poklukarja na čelo resorja so za državno sekretarko ponovno imenovali Fortetovo. Marijo Magajne, ki je to funkcijo opravljala pod začasnim ministrovanjem premierja Janeza Janše, pa je vlada nedavno imenovala za direktorico direktorata za zdravstveno varstvo na zdravstvenem ministrstvu.

