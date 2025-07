To je neverjetno, kaj je uspelo našim zdravnikom

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je uspešno izvedla prvo in izjemno zahtevno endoskopsko kirurško odstranitev raka nosnega dela žrela z rekonstrukcijo. Gre za odstranitev raka brez reza na obrazu, saj do nosnega dela žrela dostopajo skozi nosni in obnosne votline.

Poseg so prvič v Sloveniji izvedli junija, pacient pa zdaj okreva v domači oskrbi. Gre za pomemben dosežek v širši regiji, so poudarili na današnji novinarski konferenci.

Kirurški poseg je trajal šest ur. FOTO: UKC Ljubljana

Pri endoskopski nazofaringektomiji kirurg do nosnega dela žrela dostopi skozi nosni votlini in obnosne votline. Uporablja endoskopsko tehniko s posebnimi inštrumenti in tehnikami, ki omogočajo zelo natančen prikaz struktur.

Poseg je opravil specialist otorinolaringolog Domen Vozel, ki je specializiran za rinokirurgijo in kirurgijo lobanjske baze, za poseg pa se je usposabljal v ZDA. Pojasnil je, da so raka odstranili 46-letnem pacientu, ki se mu je po zaključenem zdravljenju z obsevanjem in kemoterapijo rak ponovil.

Priprave so trajale več tednov, poseg pa je trajal približno šest ur

Rak nazofarinksa oziroma nosnega dela žrela je rak, ki se pojavi za nosom in je umeščen v sredino dna lobanje. »Razrast tega raka povzroča zelo hude težave, torej okvaro različnih živcev, ki omogočajo gibanje oči, obraza, senzoriko obraza in tako naprej. Pomembno je, da se ga zdravi in prepozna na učinkovit način, torej zgodaj in varno,« je povedal Vozel.

To bolezen sicer večinoma uspešno zdravijo z obsevanjem in kemoterapijo, kirurški poseg pa opravijo pri bolnikih, pri katerih je prišlo do nezadostnega učinka tega zdravljenja ali do ponovitve bolezni.

Pred posegom so pacientu razložili možna tveganja, saj gre za zahteven poseg, pri katerem lahko pride do možganske kapi ali smrti, ker operirajo v neposredni bližini velikih vratnih arterij. Vozel je dodal, da je operacija zahtevna tudi, ker se izvaja v predhodno obsevanem tkivu, kar pomeni, da gre za brazgotinjenje, zato je treba poseg izvesti še bolj natančno.

Priprave so trajale več tednov, poseg pa je trajal približno šest ur. V prvi fazi posega so pripravili vse potrebno v nosu in skozi nosnici prišli do nosnega dela žrela, v drugi fazi pa so rak izrezali. Sledila je faza rekonstrukcije, v kateri so območje izreza prekrili z zdravim tkivom iz sluznice nosu.

»Operacija je potekala gladko, brez zapletov, prav tako tudi pooperativno obdobje. Gospod je bil peti dan po operaciji odpuščen iz klinike ORL brez težav. Normalno se je hranil, ni imel težav z dihanjem in z odpiranjem ust. Z izidom operacije smo bili zelo zadovoljni,« je povedal Vozel.