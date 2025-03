Medtem ko so se konec tedna v dolini vrstile povorke in druge pustne prireditve, se je na 1526 metrih nadmorske višine odvijala ne prav množična, zato pa tolikanj bolj butična norčija. Prireditelji domnevajo, da celo najvišje ležeča v naših krajih! Pri Črnuškem domu na Mali planini na Veliki planini je namreč Planinsko društvo Bajtar organiziralo Pustni smuk 2025. Bil je to slalom pustnih šem med količki, a brez ene same dilce – smučali so peš. Vidljivost pa strašno slaba, saj se je proga za pusta našemila v meglo. Še dobro, da ni bilo več kot 50 metrov in pet kolov od starta do cilja. Pasti...