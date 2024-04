To je najpogostejši razlog za izostanek otrok od pouka

Slovenija se pridružuje vseevropski akciji ozaveščanja o funkcionalni bolečini v trebuhu pri otrocih, ki je po navedbah pediatrov glavni vzrok za odsotnost iz šole po vsem svetu. Z ustreznim razumevanjem težave se želijo izogniti nepotrebnim invazivnim diagnostičnim postopkom, saj v večini primerov pomaga že pomiritev strahov.

Funkcionalna bolečina v trebuhu prizadene 30 odstotkov otrok v šolskem obdobju in je najpogostejše stanje, s katerim se srečujejo splošni pediatri. Motnja je povezana s pogostejšim izostajanjem od pouka in spremljajočimi duševnimi motnjami, kot sta depresija in anksioznost.

Kampanjo je pripravilo Evropsko združenje za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano (ESPGHAN). »Gre za vsakodnevne težave v primarni pediatrični oskrbi. Za družine je to lahko zelo obremenjujoč in težaven pojav, zato moramo v zvezi s tem nekaj storiti. Namen te kampanje je v sodelovanju s splošnimi pediatričnimi in nacionalnimi združenji za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano doseči prav to,« je povedal predsednik združenja Ulrich Baumann.

Združenje je pripravilo izobraževalno gradivo, kot so letaki, videoposnetki in plakati, ki jih lokalna združenja razdeljujejo v lokalnih jezikih. Z njimi med drugim sporočajo, da so simptomi tega obolenja lahko res moteči in povzročajo precejšnjo bolečino, vendar niso nevarni in pri otroku ne bodo povzročili dolgoročnih poškodb.

S tem se želijo izogniti pretiranemu diagnosticiranju in tveganju, da bodo otroci deležni nepotrebnih invazivnih diagnostičnih postopkov. »Pomiritev in podpora, namenjeni prizadetim otrokom in njihovim družinam, ter po potrebi vključevanje drugih načinov zdravljenja bo pomagalo do 80 odstotkom otrok, da se v dveh letih po obisku zdravnika njihovo zdravje izboljša,« izpostavljajo v ESPGHAN.

Po besedah predstojnika klinike za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Jerneja Dolinška se v večini primerov takšne bolečine pri otrocih izkaže, da v ozadju ni neka patologija, kot je rana na želodcu ali rak, ampak gre za motnjo povezave med možgani in prebavili.

V številnih primerih pa zdravniki, tudi na željo staršev, napotujejo otroka na različne preiskave, s čimer se dodatno krepi bojazen pred resnejšim obolenjem. Z izostajanjem otroka iz šole in družbe se večajo duševne stiske.

»Če otrok napreduje normalno, če nima alarmnih simptomov, lahko brez preiskav pojasnimo naravo teh funkcionalnih bolečin in hitro vrnemo otroka v normalno življenje,« pojasnjuje Dolinšek.

Metode zdravljenja funkcionalne bolečine v trebuhu so različne, odvisne od posameznika. »Osnovna metoda pa je poslušati pacienta in povedati, da pri otroku ni nič tako nevarnega, kot mislijo. Že če to slišijo, se večinoma stanje izboljša,« je povedal.

Čeprav ni znanega vzroka, je funkcionalna bolečina v trebuhu resnična in zavračanje simptomov lahko položaj še poslabša. Običajno sčasoma izzveni, zato je cilj zdravljenja ublažiti simptome in pomagati otrokom, da se čim prej vrnejo v vsakdanje življenje.