To je najboljši krof Slovenije 2025! Žirija podelila nekaj priznanj (FOTO)

Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZS) je peto leto zapored izpeljala izbor najboljšega krofa. Za letošnji najboljši klasični krof je strokovna komisija izbrala tistega iz celjske slaščičarne Zvezda, v kategoriji najboljši inovativni krof pa je slavila portoroška kavarna Cafe Central.

Slaščičarni Zvezda iz središča Celja je v izboru za najboljši klasični krof sledila slaščičarna Berzo na Vrhniki, tretje mesto pa je zasedla portoroška kavarna Cafe Central, ki je v lasti družbe Istrabenz Turizem, so sporočili iz TGZS.

FOTO: Tgzs

Cafe Central je medtem slavil v izboru za najboljši inovativni krof, strokovno komisijo pa je prepričal s krofom, polnjenim z belo čokolado, malino in kremo vrtnice. Drugo mesto je zasedel Izobraževalni center Piramida Maribor, kjer so svoj poseben krof, pripravljen iz polnozrnate moke, opremili še z bučnim oljem, šunko, zeliščnim kisom in bučnimi semeni. Tretji najboljši inovativni krof pa so ocvrli v Grand Hotelu Sava Rogaška, napolnili so ga z jabolkom in karamelo.

Zmagovalci izbora za Naj inovativni krof Slovenije 2025. FOTO: Tgzs

Strokovno komisijo so sestavljali podpredsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije Tomaž Vozelj, vodja gostinstva v Gostinskem podjetju Trojane Urška Strnad, učiteljica praktičnega pouka na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Ljubljana Maja Grabar in tehnolog in strokovnjak na področju krofov iz podjetja Lesaffre Slovenija Dominik Ocvirk.

Komisija je po pojasnilih zbornice izbirala med največjim številom krofov do sedaj, saj je tekmovalo skoraj 40 teh v pustnem obdobju zelo priljubljenih sladic.

Ocenjevanje Naj krof Slovenije so letos v TGZS pripravili peto leto. Izbor je nastal v koronskem obdobju, ko so bile turistične zmogljivosti zaprte, zbornica pa je s prireditvijo takrat želela vseeno izvesti gostinski dogodek in s tem poskrbeti za vsaj malo dogajanja in optimizma v panogi. Na zbornici so zapisali, da so se zaradi številnih pozitivnih odzivov odločili za nadaljevanje dogodka.