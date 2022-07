To je najbolj priljubljeni človek v Golobovi vladi: podpora sicer nekoliko manjša

Delo aktualne vlade dva meseca po izvolitvi podpira 51,4 odstotka vprašanih, kar je slabi dve odstotni točki manj kot pred mesecem dni, kaže julijska anketa, ki jo je za Pop TV opravila Mediana. Če bi bile volitve danes, bi Gibanje Svoboda zbralo 27,8 odstotka glasov, kar kaže, da mu združitev z LMŠ in SAB ni prinesla dodatne podpore.

Medtem ko Golobovo ministrsko ekipo podpira 51,4 odstotka vprašanih, pa je 33,5 odstotka vprašanih do njenih potez kritičnih, ostalih 15,1 odstotka pa je bilo neopredeljenih.

Gibanju Svoboda je v primerjavi z mesecem prej podpora rahlo upadla, medtem ko SDS na drugem mestu podpira 18,8 odstotka vprašanih, skoraj toliko kot pred mesecem dni. Ostale tri parlamentarne stranke so nekoliko pridobile, tako da bi Nova Slovenija prejela 7,5 odstotka glasov, SD 7,1, Levica pa 4,7.

Med neparlamentarnimi strankami so vodilno mesto prevzeli Pirati z 2,5 odstotka, Naša Prihodnost in Dobra Država ter Resnica bi prejele po 2,1 odstotka. Vse ostale manjše neparlamentarne opcije skupaj beležijo le nekaj več kot štiriodstotno podporo, medtem ko se krepi delež neopredeljenih. Kar 14,5 odstotka vprašanih ne ve, katero stranko bi obkrožili, 5,8 odstotka ne bi izbralo nobene, 2,5 odstotka vprašanih ni želelo odgovoriti, je pokazala anketa.

Najvišja ocena Danijelu Bešiču Loredanu

Med politiki je najvišjo povprečno politično oceno tokrat dobil zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan, ki so ga volivci ocenili nekoliko bolje kot premierja Roberta Goloba in predsednika države Boruta Pahorja. Najvišji skok na lestvici je po objavi predsedniške kandidature uspel poslancu SDS Anžetu Logarju, ki mu sledita predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar.

V trojčku veljakov NSi, ki še ni našla strankarskega kandidata za predsedniške volitve, največ podpore javnosti uživa poslanec Jernej Vrtovec, pred evropsko poslanko Ljudmilo Novak in prvakom stranke Matejem Toninom. Tik pod polovico lestvice se nahaja prva dama SD Tanja Fajon. Njen koalicijski partner in koordinator Levice Luka Mesec je 17., predsednik najmočnejše opozicijske stranke SDS Janez Janša pa 19., je še pokazala anketa.

Anketo je za Pop TV med 18. in 21. julijem na reprezentativnem vzorcu 728 prebivalcev opravil Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana.