To je na sestanku v Parizu izpostavil Golob

Moč Evrope je v njeni enotnosti, je na današnjem srečanju z več evropskimi in drugimi državami v Parizu povedal premieor Robert Glob. Na sestanku, na katerem so zlasti izmenjali poglede na razmere v Ukrajini in odzive nanje, se je zavzel tudi za izgradnjo evropskih obrambnih sposobnosti in industrije, so sporočili iz kabineta premierja.

Evropa se mora čim prej usmeriti v izgradnjo lastnih obrambnih sposobnosti in industrije, je na srečanju dejal Golob. Zavzel se je tudi za takojšnje premirje v Ukrajini, pri čemer bi po njegovem mnenju morali vsi pozvati ruskega predsednika Vladimirja Putina, da konča z agresijo in prepreči nadaljnje žrtve.

Francoski predsednik je za danes sklical novo srečanje, na katerem so poleg slovenskega premierja sodelovali tudi voditelji Hrvaške, Norveške, Islandije, Kanade, Litve, Estonije, Latvije, Češke, Grčije, Finske, Švedske, Belgije, Bolgarije, Irske, Portugalske, Cipra, Luksemburga in Romunije.

Na neformalnem srečanju skupine držav, ki ga je organiziral francoski predsednik Emmanuel Macron, je bila osrednja pozornost razprave po navedbah kabineta predsednika vlade namenjena izmenjavi pogledov do razmer v Ukrajini, možnih odzivov nanje ter o krepitvi odpornosti in obrambnih sposobnosti Evropske unije.

Evropske države zadnje dni iščejo skupno stališče po spremembi usmeritve ZDA in pripravljenostjo njenega predsednika Donalda Trumpa, da tri leta po začetku ruske agresije na Ukrajino vnovič vzpostavi stike z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Strani bosta začeli tudi pogovore za končanje vojne v Ukrajini, iz katerih pa sta zaenkrat izključeni tako Evropa kot Kijev.

V luči tega je Macron v ponedeljek na pogovorih o Ukrajini gostil voditelje ključnih držav EU in zveze Nato. Nekateri voditelji vlad in držav v Evropi, med njimi tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, pa so ob tem izrazili nezadovoljstvo, da na pogovore v Pariz niso bile vabljene vse države članice EU.