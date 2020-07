To je novi prvi mož NPU

Danes je vajeti NPU prevzel Uroš Lepoša. Kot so zapisali na spletni strani policije, ga je na položaj v. d. direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada imenoval v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič.



Nacionalni preiskovalni urad je ostal brez vodstva 6. maja, ko je takratni direktor Anton Travnar s položaja razrešil Darka Muženiča. Začasno je vodenje slovenskega FBI prevzel Igor Lamberger.



Na razpis, ki je bil objavljen, so se prijavili trije kandidati: začasni vodja Lamberger, poleg njega pa še nekdanji prvi mož uprave kriminalistične službe Boštjan Lindav, celjski sodnik, nekdanji tožilec Edvard Ermenc in trenutni vodja NPU Lamberger. Ermenc je od kandidature pred razgovorom s komisijo odstopil, Lindav in Lamberger pa naj bi komisijo zadovoljila, a Jurič se je, kot kaže, odločil drugače in je kandidata izbral mimo razpisa. V zadnjih dneh se je kot morebitno kandidatko omenjalo tudi Petro Grah Lazar.

In kdo sploh je Lepoša? Zapisali so, da ima za seboj 28 let delovnih izkušenj v policiji. Začel je delati kot policist, kasneje pa kot kriminalist.



Po končani višji policijski šoli se je zaposlil na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad kot pomočnik komandirja policijske postaje. Med letoma 2008 in 2015 je bil vodja skupine za premoženjsko kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, nato pa leta 2015 prevzel vodenje skupine za krvne in spolne delikte, prav tako v sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, in sicer vse do 2019, ko se je zaposlil v sektorju za razvoj in sistemske naloge v službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi. Lepoša je 2007 diplomiral na fakulteti za varnostne vede, leta 2010 pa postal magister mednarodnih in diplomatskih študij na fakulteti za podiplomske, državne in evropske študije, so o njem še zapisali na spletni strani policije.