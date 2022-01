To je med Slovenci izjemno priljubljeno tuje smučišče

Katere pa so najpomembnejše sestavine sproščenega smučanja za zimsko uživanje na pobočjih in zunaj njih? Nassfeld jih ponuja kar nekaj.

Pozimi narava pokaže svojo posebno plat. Svetleče bele pokrajine vabijo k zimskim športom – v Nassfeldu še posebej k smučanju. Raziskovanje gorskega sveta ima poseben čar. Ko stojite na vrhu gorske postaje, na čistem zraku in sredi čudovite alpske pokrajine, zapnete smuči in se veselite tega, kar vas čaka. Ko zavoji smuči ujamejo svoj ritem, je vsak naslednji gib srečnejši in vsak posamezen zamah postane trenutek veselja. Potem se zaveš: popoln dan smučanja je pravzaprav vedno trenutni dan. Za čisti športni smučarski užitek pa potrebujete le še nekaj pomembnih sestavin.

