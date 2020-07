To je Janša zabrusil poslancem, ki so protestno odkorakali

Premier prepričan, da so sejo DZ zapustili zato, ker se niso sposobni soočiti s svojim rasizmom.

Kaj je tvitnil o Srebrenici?

Premier Janša je v soboto obletnico pokola Bošnjakov v Srebrenici pospremil s tvitom, v katerem je med drugim zapisal, da tega pokola ne bi bilo, če bi Združeni narodi komunistične genocide obsodili enako kot holokavst. S tem je sprožil val odzivov, številne ogorčene tudi iz BiH.

»Pokola v Srebrenici ne bi bilo, če bi Združeni narodi komunistične genocide obsodili enako kot holokavst. Ker se to ni zgodilo, je doktrina JLA, da je treba nasprotnika fizično uničiti, ponovno zaživela ob razpadu Jugoslavije,« je zapisal Janša.

Kot smo že poročali je današnje nadaljevanje seje državnega zboraopraviči za svoj nedavniA premier se je namesto opravičila odločil za pojasnilo tvita, zato so poslanci SD in Levici zapustili sejo.Preberite še:Janša je to pospremil s tvitom, da »sejo so zapustili zato, ker se niso sposobni soočiti s svojim rasizmom. Ker niso sposobni obsoditi vseh, ampak samo tiste zločine, ki jih niso povzročili njihovi vzorniki.«