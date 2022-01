To je Janša povedal o novem krajšanju karantene

Na Brdu pri Kranju je danes zasedal razširjeni koalicijski vrh. Kot je na novinarski konferenci po koncu povedal predsednik vlade Janez Janša, je beseda tekla tudi o novih epidemioloških ukrepih in boju proti covidu. O novem krajšanju karantene, ki ga je napovedal zdravstveni minister Janez Poklukar, je dejal, da bo zdravstveno ministrstvo predlog pripravilo do nedelje oz. ponedeljka.

Karantene zaradi visokorizičnega stika z okuženimi te dni hromijo delo v zdravstvu, šolstvu in gospodarstvu. Čeprav naj bi bil predlog sprejet že danes, je Janša danes napovedal, da bo v veljavo prišel predvidoma v sredini prihodnjega tedna. Karantena se bo predvidoma skrajšala na pet dni. Vlada jo je sicer šele nedavno z desetih skrajšala na sedem dni. Kužnost z omikronom je sicer predvidoma krajša.

Janša je sicer povedal, da je bil koalicijski vrh produktiven in konstruktiven, v glavnem namenjen trem temam. »Naredili smo grobo oceno dosežkov v mandatu, ki se izteka. Pogovarjali smo se o pristopu do nekaterih perečih vprašanj, se seznanili s situacijo z razvojem epidemije in bojem proti covidu ter se dokončno dogovorili tudi glede energetskih vavčerjev,« je povedal predsednik vlade.

Glede morebitnega sodelovanja s stranko oziroma gibanjem Roberta Goloba, pa je Janša dejal, da so na sestanku velikokrat omenjali besedo sodelovanje. »Vsi, ki smo bili danes tukaj, ne glede, ali smo del formalne koalicije ali ne, smo izražali željo po sodelovanju tudi v prihodnje in k temu sodelovanju vabimo vse, ki bodo izvoljeni v prihodnjo sestavo DZ,« je dejal premier.

Posvetovalni referendum o dohodnini?

»Vlada bo odgovorila na energetske podražitve, na ministrstvo za infrastrukturo bodo pripravili zakon, več bo znanega v prihodnjih tednih,« je o zeleni luči za energetske vavčerje povedal obrambni minister Matej Tonin, o zakonu o dohodnini, za katerega je Janša omenil tudi možnost posvetovalnega referenduma, ki bi ga izvedli skupaj z volitvami, pa: »Zakon o dohodnini odloča o tem, ali želi iti Slovenija naprej v prihodnost, ali pa se vrača nazaj v preteklost. Iz Slovenije se vsako leto izseli veliko visoko izobraženih mladih ljudi in prav njim je namenjen ta zakon. Zakon o dohodnini je namenjen tistim, ki so najbolj inovativni in najbolj produktivni. Nasprotovanje temu zakonu je popolnoma nerazumljivo. Težko je razumeti nekatere stranke, ki so proti temu, da imajo ljudje višje neto plače.«