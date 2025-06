Ste videli, kaj je Janša naredil v spomin na pomorjene Slovence? Dodal sporočilo, ki odmeva (VIDEO)

Žrtve množičnih pobojev po drugi svetovni vojni je treba nujno primerno pokopati, hkrati pa te zločine jasno obsoditi, je v pridigi pri današnji maši pri Jami pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu ob 80. obletnici pobojev poudaril škof Andrej Saje. Mašo je spremljal kulturni program, ki ga je pripravila Nova Slovenska zaveza.

Iz Jame pod Macesnovo gorico so arheologi leta 2022 izkopali posmrtne ostanke 3450 moških. Po ugotovitvah vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč je šlo večinoma za slovenske domobrance, ki so jih partizanske sile brez sodbe pobile v času od 2. do 10. junija 1945, nato pa vhod v jamo minirale.

Žrtvam teh pobojev se je pretekli teden poklonila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob tem je izrazila željo, da bi politika naredila večji korak naprej k spravi, kot tudi, da bi se našlo mesto za centralno kostnico, v kateri bi lahko dostojno pokopali vse žrtve povojnih pobojev.

Na spominski slovesnosti v Kočevskem rogu sta bila med drugimi tudi prvaka opozicijskih NSi in SDS, Matej Tonin in Janez Janša.

Nova Slovenska zaveza je v preteklih letih spominsko slovesnost za pobite ob koncu druge svetovne vojne tradicionalno pripravljala ob breznu pod Krenom, prav tako v Kočevskem rogu, letos pa jo je prvič pripravila ob Jami po Macesnovo gorico. V njej so po ugotovitvah zgodovinarjev do izkopa ležale predvsem slovenske žrtve, povečini domobranci, ki so jih partizanske sile brez sodbe pobile ob koncu druge svetovne vojne.

Tonin je ob tem na omrežju X sporočil: »Tišina neizmerne bolečine in trpljenja zeva iz globine jame pod Macesnovo gorico. Rane naše polpretekle zgodovine žal še vedno niso zaceljene, a čas sprave in spoštljivega spomina na tisoče žrtev neobhodno prihaja. Ob 80. letnici konca druge svetovne vojne si želim, da najdemo pogum in potrebno politično modrost, da končno pokopljemo vse naše mrtve. S tem bi v narodovo občestvo simbolično sprejeli vse naše mrtve. Teža polpretekle zgodovine pa ne bi več bremenila naše skupne poti v prihodnost.«

Janez Janša pa je objavil posnetek polaganja venca v spomin pomorjenim Slovencem.

Ob tem je dodal še jasno sporočilo: »Ob 80-ti obletnici konca 2. svetovne vojne rane še vedno ostajajo odprte. Dostojen pokop je osnovna civilizacijska norma, ki si jo zasluži vsak umrli. Zato je čas, da umorjenim ter njihovim svojcem končno zagotovimo pravico do spomina. Čas je, da obsodimo vse zločine, ki so bili storjeni na naši zemlji, tudi zločine komunizma.«