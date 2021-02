To je izplen današnjega testiranja učiteljev

Pozitivnih je bilo 1,4 odstotka testiranih.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravjeje že na današnji novinarski konferenci pojasnila, da je testiranje s hitrimi testi za učitelje, vzgojitelje in druge zaposlene v vzgoji in izobraževanju po Sloveniji danes potekalo večinoma sočasno s poukom. Ponekod pa so zaposlene v vzgoji in izobraževanju testirali že v nedeljo.Po navedbah Magajnetove so testirali okoli 2000 šolnikov, delež okuženih pa je podoben kot v preteklem tednu. Pri tem je navedla, da so med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju pred enim tednom s hitrimi testi odkrili 278 pozitivnih, v vsem tednu pa med vsemi okoli 2000 pozitivnih. Zaposleni, pri katerih so odkrili okužbo, so se osamili, morebitni stiki so bili napoteni v karanteno, verjetnost nadaljnjega prenosa okužbe pa se je s tem močno zmanjšala.Danes do 17. ure pa so opravili 16.590 testov pri zaposlenih v vrtcih in šolah, od tega je bilo pozitivnih 229, kar predstavlja 1,4 odstotka testiranih, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje. Pred tednom dni so do 17. ure opravili 17.435 testov, okužbo pa potrdili pri 244 osebah, kar je bilo prav tako 1,4 odstotka vseh testov.Na nekaterih območjih v Sloveniji je virus še vedno zelo razširjen, zato obstaja tudi velika bojazen, da zaide v šolske in vrtčevske prostore, zato sekretarko veselijo informacije, da se zaposleni v vzgoji in izobraževanju v veliki večini udeležijo testiranja in so tako za zgled tudi drugim. Potrdila je, da se v strokovnih krogih razmišlja tudi o možnosti testiranja dijakov in študentov, preden bodo znova prešli na šolanje v učilnicah oz. predavalnicah. Ta možnost obstaja, saj da gre za večje otroke in odrasle.