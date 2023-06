To je gasilec Jože, ki je že 110-krat daroval kri (FOTO)

52-letni Jože Kopina z Dolnjega Mraševega pri Straži je v ponedeljek zjutraj nasmejan prišel na Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, kri je namreč daroval že 110-krat. V klepetu se je spomnil svoje mladosti, ko se je krvodajalstvu zapisal v vojski, služil jo je v Batajnici pri Beogradu: »Tam so nas nagovarjali, da bi postali krvodajalci. Ker smo vedeli, da nam zato pripada dva dni dopusta, smo hitro izračunali, da se nam to izplača, zato sem jo dal dvakrat. Krvodajalstvo sem nadaljeval tudi doma, ko sem se zaposlil v Novolesu. V začetku sem izkoristil prijetno s koristnim, torej odvzem krvi z dvema prostima dnevoma, potem pa mi je krvodajalstvo prišlo že v navado. Hkrati sem se s časom zavedal, kako pomemben del prostovoljstva je to in da naše zdravstvo potrebuje kri, saj je to nenadomestljiva življenjska tekočina. Kmalu tista dva dneva, pozneje pa prost dan ni več igral pomembne vloge pri odločitvi, ali darovati kri ali ne. S krvodajalstvom tako brez posebnega odpovedovanja pomagaš sočloveku. Sicer pa nikoli ne veš, kdaj boš sam potreboval kri ali jo bo rabil kdo od bližnjih. No, na srečo je ne jaz ne nihče od domačih še ni.«

Ob jubilejnem darovanju krvi so mu med drugim čestitale Marija Kulovec, dr. Mojca Šimc in Andreja Radešček.

Krvodajalci so bili tudi njegovi starši, prav tako brat, žene še ni prepričal, otroka pa sta še premlada. Jože je zadnjih pet let zaposlen pri novomeški Komunali in veseli ga, da tudi podjetje spodbuja krvodajalstvo, sredi junija bo v centru za transfuzijsko dejavnost prav "komunalska" krvodajalska akcija, a Jože je prišel nekoliko prej, saj je res reden in vesten, kri namreč daruje štirikrat na leto.

Je pa aktiven še na enem področju prostovoljstva: je namreč operativni gasilec pri PGD Vavta vas, sodeloval pa je tudi pri vseh večjih gašenjih, tako na Krasu lani kot pred leti, pa pred štirimi leti v bližnjem Zalogu, gasil je tudi minuli konec tedna v Praprečah. Prosti čas najraje preživlja z družino, čas pa si vzame tudi za rekreacijo. Glede na to, da bo lahko kri daroval še več kot eno desetletje, verjamemo, da mu bomo lahko čestitali še ob katerem jubileju. Tokrat pa so mu čestitale zdravnica dr. Mojca Šimc, predsednica KORK Straža Andreja Radešček, članica območnega odbora OZRKS Novo mesto Marija Kulovec in Mateja Šlajkovec, ki je na OZRKS Novo mesto zadolžena za krvodajalstvo.