To je abrahamovec Erik, ki je že 100-krat daroval kri (FOTO)

Novomeščan Erik Kraševec, ki je septembra dopolnil okroglih 50 let, je dosegel še en pomemben jubilej: v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto je kri daroval že stotič. Prvič je na stol za odvzem krvi sedel pri 25 letih. Nič posebnega se ni takrat zgodilo niti ga ni nihče nagovoril, naj stori ta pomembni korak za sočloveka. »Nekaj me je pač prešinilo in sem šel. V enem trenutku sem se pač zavedel, da lahko z zelo majhnim vložkom veliko pomagam, meni pa zato prav nič ne manjka, prav nasprotno, tako dobim tudi potrditev, da sem zdrav,« pravi Erik, ki pa so ga tudi že zavrnili in mu krvi niso vzeli, razlog pa je bil prenizek hemoglobin. Je namreč zelo aktiven športnik in zdaj se že zaveda, da vsaj dva dni pred odvzemom ne sme imeti večjih naporov, pa tudi kak dan se mora vzdržati rekreacije.

V njegovem podjetju krvodajalci dobijo celo mesečno nagrado.

Erika sta zasvojila kolo in tek. »Do zdaj imam opravljenih 15 trail tekov po Sloveniji, bil sem tudi v Italiji in na Hrvaškem, teki pa so dolgi od 15 do 170 kilometrov. Do leta 2017 sem samo kolesaril, potem sem kolesarstvu dodal tek, poleg cestnega kolesarstva pa se v zadnjem letu ukvarjam še z makadamskim,« doda in nadaljuje, da ima tudi jasno začrtane športne cilje.

Vsako leto želi opraviti vsaj dva trail teka, takšne cilje pa ima predvsem zato, da ima motivacijo za redno gibanje; na teden želi opraviti 10 ur aktivnega gibanja. Zaposlen je v podjetju Ursa, in ker opravlja štiriizmensko delo, ni pravila, kdaj si utrga čas za šport: lahko zjutraj ali popoldne, včasih tudi ponoči. Imajo pa v njegovem podjetju izjemen posluh za krvodajalstvo, krvodajalci dobijo celo minimalno mesečno nagrado, a Erik pravi, da sploh ni pomemben denar, temveč simbolična pozornost in dejstvo, da v tem norem svetu delodajalci podpirajo humanitarnost in prostovoljstvo.

Ob jubilejnem darovanju so Eriku Kraševcu čestitale Mateja Šlajkovec, predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar in predsednica KORK Majde Šilc Bojana Prišel Zrilič. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda

Nihče od njegovih bližnjih ni krvodajalec, ne otroka ne žena, a Erik je vesel, da nihče ni potreboval krvi. Krvodajalstvo je tudi pri Eriku že postalo nuja in rutina, po toliko odvzemih ima občutek, kot da ga nekaj sili, da mora spet darovati. Erik je letošnji prvi jubilant na območju OZRKS Novo mesto, ob jubileju so mu čestitali predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar, predsednica KORK Majde Šilc Bojana Prišel Zrilič in sodelavka za krvodajalstvo na območnem združenju Mateja Šlajkovec.