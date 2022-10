To je eno najlepših slovenskih mest, kjer imajo največjo drevesno hišo pri nas

Celje je štajersko mesto, ki predstavlja središče Savinjske statistične regije. Je četrto največje mesto v Sloveniji. Po številu prebivalcev je primerljivo s Kranjem. Gre za kraj, ki leži v Celjski kotlini ob sotočju rek Savinje in Voglajne. Njegova povprečna nadmorska višina znaša 241 metrov. Celje je pomembno sejemsko in prireditveno mesto. V njem se nahaja več gimnazij, srednjih in višjih šol. Mesto je od Ljubljane oddaljeno 70, od Maribora pa 50 km.

Njegova največja znamenitost je Stari grad Celje, na katerem so svoje čase domovali Celjski grofi, najvplivnejša plemiška rodbina na Slovenskem. Grad je bil prvič omenjen leta 1322. Današnji celjski grb, tri zlate šestkrake zvezde na modrem ščitu, je mestna občina Celje povzela po grbu grofov in knezov Celjskih.

