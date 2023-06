To je bil pravi krompirjev praznik v Šenčurju (FOTO)

Društvo Godlarji se je v sodelovanju z Občino Šenčur podpisalo pod letošnji praznik krompirja, na katerem je z izborom okusnih jedi sodelovalo 20 ponudnikov. Predstavili so se kmetje in društva, obiskovalci so lahko okušali najrazličnejše dobrote, s prireditvijo pa so proslavili tudi 15. obletnico postavitve spomenika cesarici Mariji Tereziji in krompirju. Ob živahnem dogajanju na stojnicah so si mnogi za kosilo privoščili pražen krompir, kot se za rojstni dan spodobi, pa je bila na voljo tudi krompirjeva torta šenčurjanka.

2008. so pripravili prvi praznik krompirja.

Šenčur je že v 18. stoletju, ko je Marija Terezija z dekretom ukazala kmetom gojenje krompirja in ljudstvo tako odrešila lakote, zaslovel s pridelovanjem te poljščine. Praznik krompirja sicer s prekinitvami pripravljajo od leta 2008, ko so postavili spomenik, ki ga je izdelal kipar Janez Pirnat, Šenčur pa so izbrali, ker je tam največ pridelovalcev in ker je bil tam nekoč inštitut za krompir, kjer so gojili svoje sorte.

Več tisoč obiskovalcev

Kot je veleval protokol prazničnega dogajanja, so folkloristi ob spomeniku odigrali cesaričin razglas, ki je podanikom 1788. naročil sajenje t. i. zemeljskih jabolk ali podzemnega kostanja. Obiskovalcev se je v Šenčur zgrnilo več tisoč, da bi okusili krompirjeve dobrote. Na tržnici so člani Turističnega društva Šenčur pražili krompir, pripravili so ga kar 100 kilogramov. Pri delu so se jim pridružili člani Kulturnega društva Bukovci, Občina Markovci, ki so krompir pražili na čebuli in ocvirkih, in člani Društva upokojencev Tržišče, ki so pobrateni s šenčurskimi upokojenci in že tri leta sodelujejo na dogodku, sta povedala predsednika upokojencev iz Tržišča in Šenčurja, oba se pišeta Sitar. Katja Širca Ahčin je predstavila krompirjev golaž z lisičkami. Okusen krompir, pripravljen kot nabodalo z dodano pečeno zelenjavo, so ponudili člani Turističnega društva Dragočajna. Dobro so bile obiskane stojnice z lokalno ponudbo Mesarstva Gliha, Slogina stojnica Špajza iz Kranja ter stojnica s češnjami in marelicami s kmetije Sirk iz Goriških brd – dobrote so pošle v nekaj urah. Domače izdelke so pripravili tudi mladi iz Biotehniškega centra Naklo, v Blagnetovi hiši pa so že dopoldne pripravili ustvarjalno delavnico.

Kot se za rojstni dan spodobi, so obiskovalcem ponudili krompirjevo torto šenčurjanko.

Na etnološko-kulturni prireditvi sta nastopila domači pihalni orkester in folklorna skupina, ki deluje že trinajsto leto pod strokovnim vodstvom Aleksandra Zupana. Na stojnici so se predstavili Ljudski pevci Kulturnega društva Hiša čez cesto iz Milj. V popoldanskih urah je goste zabaval Trio Edo, zvečer pa skupina Pop Design. Program je povezovala Katja Pipan.

Društvo upokojencev iz Tržišča že tri leta sodeluje s Šenčurjani. Tudi letos so pripravili okusen krompir. FOTOGRAFIJE: Janez Kuhar

Sveže obrane češnje in marelice s kmetije Sirk iz Goriških brd so pošle v nekaj urah.

Dobro je bila založena, tudi z zgodnjim krompirjem, Slogina stojnica Špajza iz Kranja.

Z dobrotami je vabil Biotehniški center Naklo.