To je 50 prejemnikov najvišjih izplačil v slovenskem javnem sektorju

Komu sta pripadla drugo in tretje mesto

Funkcijo oziroma delovno mesto na seznamu OPSI objavljajo v moškem spolu za oba spola.

50 najvišjih izplačil v javnem sektorju – avgust. FOTO: OPSI, zaslonski posnetek

Delodajalec, ki je na seznam prispeval 18 zaposlenih

50 najvišjih izplačil v javnem sektorju – avgust. FOTO: OPSI, zaslonski posnetek

Ne seznamu tudi sekretarka

Rekorder po višini izplačila v javnem sektorju za avgust (zadnje obdobje, ko so podatki o top 50 izplačilih na voljo) je direktor zdravstvenega doma in višji zdravnik specialist iz ZD Osnovno varstvo Nova Gorica, je razvidno iz odprtih podatkov Slovenije OPSI, ki so dostopni prav vsem (izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so v seznamu uporabljeni za oba spola!). Takrat je oseba prejela 24.096 evrov bruto. Na spletni strani omenjenega zdravstvenega doma je zapisano, da je aktualna direktoricaZadnje mesto med petdeseterico je pripadlo višjemu zdravniku specialistu iz Splošne bolnišnice Brežice, ki mu je bilo izplačanih 10.855,55 evra bruto. Tega zdravnika ni mogoče imenovati, saj imajo v bolnišnici zaposlenih več zdravnikov​ (do imena je moč priti, kjer so navedene funkcije, ki jih zaseda le ena oseba: direktor, strokovni direktor, minister in podobno).Le 435 evrov manj kot najbolje plačani osebi ali 23.661 evrov bruto je pripadlo strokovnemu direktorju, strokovni vodji UKC Maribor, ki je od prej omenjenega celotnega zneska 844 evrov bruto zaslužil kot visokošolski učitelj na Univerzi v Mariboru. Tudi na tretjem mestu je oseba iz UKC Maribor. To je direktor bolnišnice, višji zdravnik specialist, ki je zaslužil 16.765 evrov bruto. Od tega 155,58 evra bruto odpade na Univerzo v Mariboru, kjer je znanstveni svetnik.Aktualni direktor UKC Maribor je, medtem ko je strokovni direktor, je razvidno iz spletne strani UKC Maribor.Na seznamu za avgust se beseda direktor pojavi osemkrat, zdravnik pa 36-krat (uporabili smo funkcijo programa Excel, ki na podlagi pogoja samodejno prešteje zadetke), med imeni delodajalcev pa je daleč najpogostejši zadetek Dolenjske lekarne Novo mesto p.o., in sicer se pojavi kar 18-krat. To pomeni, da s seznama 50 najvišjih prejemnikov izplačil 36 odstotkov oseb prihaja od tam. Na drugem mestu po pogostosti pojavljanja, 10-krat, je UKC Ljubljana, na tretjem pa UKC Maribor (petkrat).​Direktorica prej omenjenih lekarn, ki imajo 14 poslovnih enot ali podružnic, je, je razvidno iz javno dostopnih podatkov Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Po podatkih na spletni strani je pomočnica direktoriceMed vsemi iz Dolenjskih lekarn Novo mesto je najvišje izplačilo pripadlo, če citiramo zapis v javno dostopnem dokumentu osebi, ki opravlja funkcijo 'direktor lekarne, farmacevt specialist II'. Oseba je zaslužila 16.264 evrov bruto. Na seznamu je tudi pomočnik direktorja (na četrtem mestu po višini izplačil znotraj omenjenih lekarn) – osebi, ki je opravljala to funkcijo, so izplačali 13.437 evrov bruto. Med osemnajsterico iz omenjenih lekarn je bila 'najslabše' plačana oseba, ki opravlja funkcijo vodje IV – prejela je 10.982 evrov bruto.Na seznamu 50 prejemnikov najvišjih izplačil v javnem sektorju je tudi sekretar z ministrstva za zdravje, ki je večino svojega prihodka ustvaril na funkciji direktorja zdravstvenega doma, višji zdravnik specialist v ZD Domžale. Kot sekretar je prejel 541 evrov bruto, za drugo funkcijo (oziroma drugi dve funkciji) pa še dodatnih 10.438 evrov bruto, skupaj torej skoraj 11.000 evrov bruto. S spletne strani ZD Domžale je razvidno, da je direktorica