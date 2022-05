To je 15 slovenskih kopališč z odlično vodo

»V 28 letih izvajanja programa Modra zastava smo v Sloveniji podelili že 245 teh znakov za naravna kopališča in marine ter več kot 300 individualnih za plovila. V okviru programa tudi letos podeljujemo dve posebni priznanji za izvedene okoljske aktivnosti kopališč in marin,« so povedali v društvu Doves.

Za eno leto

V letošnjem letu je v Sloveniji potekal že 28. razpis za modro zastavo, namenjen povečevanju okoljske ozaveščenosti na kopališčih, (so)oblikovanju okoljske etike ter spodbujanju okoljsko odgovornega obnašanja. Mednarodna komisija programa je na predlog Nacionalne komisije za modro zastavo za leto 2022 v Sloveniji potrdila 15 modrih zastav. »Tako je Slovenija ena od 50 držav, ki so prepoznale pomen tega okoljskega znaka in v katerih so jih podelili skupno 4831,« dodajajo v društvu. »Število podeljenih modrih zastav se po svetu vsako leto povečuje, saj so za upravljavce kopališč in marin ter pristojne občine dodana vrednost in kazalnik učinkovitosti turistične ponudbe ter zelenega turizma.« Pridobijo jo lahko marine, naravna kopališča in lastniki komercialnih plovil, ki zadostijo zahtevnim kriterijem in te v praksi udejanjajo. Kriteriji programa Modra zastava so razvrščeni v štiri kategorije: kakovost kopalne vode, okoljska vzgoja in informiranje, okoljsko upravljanje in varnost ter storitve. »Marine in kopališča jo prejmejo za obdobje enega leta, v katerem morajo izpolnjevati vse zahtevane kriterije,« so še povedali v društvu Doves. »Ustrezno izvajanje zahtev in kriterijev preverjajo uporabniki in nadzorniki Dovesa in FEE ter upravljavce in javnost opozarjajo na morebitne pomanjkljivosti, te je treba v najkrajšem možnem času odpraviti, sicer lahko modro zastavo izgubijo.«

Portoroška plaža jo ima že vrsto let. Foto: facebook

Identificirani učinki izvajanja programa so prepričali tudi Slovensko turistično organizacijo, da ga vključi v zeleno shemo slovenskega turizma kot trajnostni znak, ki je osnova za pridobitev znaka Green Beach. Gre za priznanje društvu Doves – FEE Slovenia in programu Modra zastava, ki si že vrsto let prizadeva v Sloveniji uveljavljati načela trajnostnega upravljanja in razvoja trajnostnega turizma. V letošnjem letu pričakujemo prvo podelitev znakov Green Beach.

Prvič med prejemniki

Tudi v preteklem letu se je upravljavce spodbujalo k izvajanju okoljskih aktivnosti in sodelovanju pri imenovanju najboljše okoljske aktivnost leta v počastitev pokojnega častnega člana društva Doves – FEE Slovenia Mitje Logarja. Tako so podelili dve priznanji za okoljski aktivnosti leta, ki jo je med drugim prejel Center ponovne uporabe, Okolje Piran, d. o. o. Skupaj z Občino Piran je odprl Center ponovne uporabe, kjer želijo zmanjšati količino zavrženih predmetov, ki imajo še vedno uporabno vrednost. S tem se bo zmanjšal delež kosovnih odpadkov. Drugo priznanje so podelili programu Vesele igrice Modre zastave, Sava turizem, d. d., naravno kopališče Salinera. V okviru kopališč z modro zastavo hotelov Sava turizem nekoliko izstopa Salinera, ki že vrsto let v okviru Mini kluba izvaja aktivnosti v povezavi z Modro zastavo in tako otrokom predstavi ta program in poudari pomen rastlin in živali za ekosistem.

Grajsko kopališče Bled je letos prejelo že 21. Foto: Primož Hieng

Še ena posebnost; Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino ŠKTM Radlje ob Dravi se je skupaj z upravljavcem, podjetjem Partner, že v letu 2021 odločil pilotno vzpostaviti kopališče skladno s kriteriji programa Modra zastava kot prvi biološki bazen v Sloveniji s tem znakom. Vodni park Radlje ob Dravi bo nosilec zastave v letu 2022 in bo tako tako oral ledino tudi v mednarodnem merilu, saj do zdaj biološki bazeni v shemo modrih zastav še niso bili vključeni. Organizacija FEE nima zadržkov pred tem, da jo pridobijo tudi tovrstna kopališča, če ustrezajo kriterijem programa, saj je podobnih vprašanj tudi iz drugih držav EU veliko, zato pripravljajo tudi dopolnitev kriterijev za tovrstna kopalna območja. Vsekakor pa bodo zahtevali, da je kakovost kopalne vode odlična, skladno z direktivo EU o kopalnih vodah.