To Golobu in Janši napovedujeta vedeževalec Blaž in astrologinja Ema

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah je prepričljivo zmagalo Gibanje Svoboda Roberta Goloba. V parlament bo sedlo kar 41 njegovih poslancev. To pomeni, da za oblikovanje vlade ne potrebuje veliko 'zunanje' pomoči. Dovolj bo že, da sklene dogovor s Socialni demokrati, ali se bodo o oblikovanju koalicije dogovarjali tudi z Levico, še ni povsem znano. Novi mandatar je v volilni kampanji veliko obljubljal, glede na njegovo uspešnost v gospodarstvu in številne obljube si mnogi obetajo veliko, a kako uspešen bo, ne ve nihče. No, razen tistih, ki znajo napovedati prihodnost in pogledati v karte. Za našo spletno stran je to naredil vedeževalec Blaž.

Kaj karte kažejo bodočemu mandatarju? FOTO: Vedeževalec Blaž

Odprl je šest kart in povedal, kaj vidi. Pravi, da se je kot prva odprla karta goloba, ki prinaša pismo. »To pomeni, da prinaša nekaj novega, kar so ljudje pričakovali že kar nekaj časa. Pokažeta se karti ženske in moškega, kar pomeni, da bo zelo dobro sodeloval z moškimi in ženskami.« Kot peta karta se pojavlja karta sodnika. »Gre za zelo odgovorno, zvesto, nepodkupljivo in uradno osebo. Rečem lahko, da se kažejo zelo pozitivne karte. Nič slabega ne vidim. Vidim napredek.« Zadnja se odpira karta psa, ki kaže na zvestobo. »Vse kaže kot zelo dobro in pozitivno.«

Blaž pozitiven, astrologinja pa vidi nekaj povsem drugega

Ema Kurent, astrologinja. FOTO: Jože Suhadolnik

Povsem nekaj drugega pa Golobu in njegovi vladi napoveduje astrologinja, ki je sicer deklarirana kot desničarka. »A smo izgubili? Nič hudega. Čez štiri leta bo zmagal SDS inbo spet premier, to je pa zelo jasno nakazano v njegovi karti, tako da sklepam, da tej vladi, ki se najavlja, ne kaže nič dobrega. Vmes bomo na proteste hodili desničarji in se malo vozili s kolesi po Ljubljani, sprememba nam bo prav prišla. Seveda pa jim do takrat dejansko ne bo mogel nihče očitati, da ne delajo tako, kot so obljubili, kajti v programu imajo zapisano VIZIJA 2030, torej ves program se nanaša na dosežke do tistega leta. Ne bo jim štiri leta dovolj, da uredijo javno dostopno zdravstvo, recimo, in vse drugo, kar obljubljajo. Deset let potrebujejo, pravijo. Ko bodo čez štiri leta stopili z oblasti, bodo rekli, niste nam dali dovolj časa. To je to, zidanje gradov v oblakih, po želji povprečnega slovenskega volivca. Samo povem,« je zapisala na facebooku.