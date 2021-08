To čaka učence in dijake, ki ne bodo želeli nositi maske

V vrtec samo pod pogojem PCT



Ministrica: Ne bom podlegla grožnjam in žalitvam

Šolski prostor je pripravljen na začetek šolskega leta, ravnatelji in učitelji imajo bogate izkušnje in se bodo lahko soočili tudi s ta hip nepredvidenimi situacijami, je na novinarski konferenci dejal državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje. Pri tem je izrazil upanje, da bo šolanje po modelu B možno izvajati čim dlje.Kot je že znano, se bo letošnje šolsko leto začelo po modelu B, ki je zastavljen tako, da se bo izobraževanje izvajalo v izobraževalnih ustanovah. Orehovec je pri tem izpostavili, da bo poleg higienskih ukrepov, kot je nošenje mask, upoštevanje varnostne razdalje in prezračevanje prostorov, potrebno izvajati tudi pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). O tem se po besedah Orehovca še niso povsem dogovorili. Trenutno velja, da se tisti, ki ga ne izpolnjuje in vstopa v šolski prostor, enkrat tedensko testira. Tako bo verjetno še naslednji teden, za naprej pa bodo obvestili, kako in kaj. Velika verjetnost je, da se bo prešlo na samotestiranje.V skladu z odlokom, ki ga je vlada sprejela minuli teden, morajo tudi starši, ki pripeljejo svoje otroke v vrtce, izpolnjevati pogoj PCT. Orehovec je pri tem pojasnil, da bodo starši, ki ne bodo izpolnjevali pogoja PCT, vseeno lahko vstopili na zunanje šolske prostore. Odlok namreč prepoveduje vstop v notranje prostore. Večina vrtcev to že upošteva, je dodal.Če učenec ali dijak noče nositi maske, imajo po besedah državnega sekretarja že pripravljen postopek: vsekakor naj se začne s pogovorom, vabilom na razgovor, otroku v osnovni šoli pa ne bo treba zapustiti šole. Je pa pri tem državni sekretar pozval vse, naj se skušajo čim bolj držati predpisov, ki si jih niso izmislili na ministrstvu, in zaupajo zdravstveni stroki.Konference se, kot je pojasnila sama, zaradi zahtevnega poteka covida 19 ni udeležila ministrica za izobraževanje. V pisnem nagovoru je udeležencem med drugim zagotovila, da se bo še naprej borila zanje in njihovo delo. Prav tako je zatrdila, da ne bo podlegala grožnjam, žalitvam, neutemeljenim sramotenjem in »poskusom razčlovečenja tistih, ki žal tudi prostor vzgoje in izobraževanja zlorabljajo za svoje ozke, egoistične, pogosto, žal tudi strankarske politične interese«.