To bo velik dan za slovenske poslance: Butalci jim bodo pustili, da se slikajo z njimi (VIDEO)

Coprniško zmajevanje

To je čas, ko znorijo Butalci, coprnice poletijo nad Slivnico in ko čisto pravi zmaj pozdravi vse obiskovalce pustnega rajanja v Butalah! Praznovanje maškar vseh vrst – zmajevanje. Coprniško. Z malo coprnije. Z malo Butalske neumnosti. Pa s skupinami tradicionalnih mask, z godbami na pihala, konjeniki, gostujočimi skupinami iz vse Slovenije in širše. Pa z vsemi velikimi figurami našega pusta. Z Jezerkom, ščuko, Uršulo, Lizo, ježem, žabcem in seveda zmajem! In še z marsičem.