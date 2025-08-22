To bo jutri v Gornji Radgoni počela Nataša Pirc Musar

Že 63. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki bo na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni osveževal z novostmi z najrazličnejših področij kmetijstva, gozdarstva in živilstva ter seveda tehnologije in mehanizacije, bo potekal od 23. avgusta do četrtka, 28. avgusta.

Je najpomembnejši tovrstni sejem v širši regiji, ki predstavlja prebojne tehnologije vodilnih svetovnih proizvajalcev in inovativnih mladih podjetij. Prinesel bo nova spoznanja in praktične nasvete, krepil podeželje, skrbel za boljši pridelek in varno hrano, spodbujal samooskrbo.

28. AVGUSTA se sejem zapre.

Zabaval bo s tekmovanji in glasbo, razvajal z izbrano kulinariko in vini. Skupaj z državo partnerico Srbijo bo novosti predstavilo 1710 razstavljavcev iz 35 držav, od tega 14 neposredno prisotnih držav: Alžirija, Avstrija, Gambija, Hrvaška, Indija, Italija, Madžarska, Mali, Nemčija, Poljska, Senegal, Slovaška, Slovenija, Srbija. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar, ki bo v soboto ob 10. uri tudi odprla prireditev.

Bilateralna konferenca

Na več kot 71.100 m2 razstavnih površin (18.000 m2 v halah, 34.800 m2 zunanjih, 3000 m2 razstav živali, 15.300 m2 vzorčnih nasadov, tu pa sta še maneža in prireditveni prostor) bo sejem ponudil tudi inovativne rešitve za kmetijstvo, gozdarstvo in živilskopredelovalno industrijo, prisoten bo pester strokovni in spremljevalni program.

Letošnja novost bo razstava starega kmečkega orodja.

Obiskovalci bodo lahko torej spoznali sodobno kmetijsko mehanizacijo, opremo za pridelavo in predelavo hrane, semena in sadike, pa tudi dosežke slovenskih in tujih ponudnikov vin, kulinarike ter izdelkov za urejanje bivalnega okolja. Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec je z zadovoljstvom poudaril, da bo Srbija kot država partnerica na nacionalnem razstavnem prostoru predstavila 15 svojih podjetij iz živilske industrije, ekološke in semenske pridelave, predelave hrane ter kmetijske mehanizacije. V sklopu partnerstva bo na dan odprtja sejma potekala bilateralna konferenca o prehranski varnosti in izvoznem potencialu agroindustrije jadranske regije.

Prašičev ne bo

Letošnja novost sejma bo razstava stare kmetijske mehanizacije pod naslovom Muzej starih kmečkih orodij in opravil. Predstavljeni bodo orodje in opravila, ki so zaznamovali zgodovino Pomurja in slovenskega podeželja, vključno s starimi lesenimi plugi, srpi, kosami, mlatilnicami in drugimi predmeti in orodjem.

Najnovejša kmetijska mehanizacija je bila že od nekdaj prava paša za oči. FOTO: FOTO ZAUNEKER

Med razstavami naj bi poleg tega muzeja posebno pozornost pritegnil prikaz slovenskih avtohtonih pasem živali, od cikastega goveda do lipicancev in drobnice. Pravzaprav bodo na ogled vse živali, ki pri nas kaj pomenijo, razen prašičev, ki bodo zaradi afriške kuge spet ostali v domačih hlevih. Permakulturni center bo obiskovalce vabil z zeleno oazo znanja, čebelarji pa s paviljonom Čebelji svet. Svoje aktivnosti in perspektivo bodo predstavili tudi izobraževalne ustanove s področja kmetijstva in agroživilstva.

Na voljo bodo semena, sadike, sredstva za prehrano in varstvo rastlin, oprema za živilskopredelovalno industrijo in gastronomijo. Predstavljeni bodo odlični pridelki in prehranski izdelki slovenske živilskopredelovalne industrije in dopolnilne dejavnosti kmetij. Pa še to: vinska hala bo ponujala prvovrstna vina ter vinogradniško in vinarsko opremo.