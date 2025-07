To bo bolelo! Janša povezal fašiste z Levico, SD in Gibanjem Svoboda

Friedrich A. Hayek je bil avstrijsko-britanski ekonomist in politični filozof, ki je najbolj znan po svoji kritiki totalitarnega socializma. Leta 1974 je dobil tudi Nobelovo nagrado za ekonomijo.

V knjigi Pot v hlapčestvo je Friedrich Hayek, razložil, da nacionalni socializem v Nemčiji in fašizem v Italiji nista, kot menijo socialistični misleci, obliki kapitalistične reakcije, temveč sta nadaljevani obliki socializma.

Leta 1991 ga je ameriški predsednik George H. W. Bush nagradil Hayeka s predsedniško medaljo svobode, eno od dveh najvišjih civilnih nagrad v Združenih državah. Priznanje je Hayek dobil za »življenjsko dobo gledanja preko obzorja«.

Njegovo znano misel: »Marksizem je privedel do fašizma in nacionalsocializma, ker je v bistvu fašizem in nacionalsocializem« je na omežju X delil tudi prvak SDS.

Janez Janša se je z mislijo pokojnega ekonomista in političnega filozofa strinjal in ob tem še pojasnil, da »Fašiste zato v Sloveniji najdete le v

Levici, SD in Gibanju Svoboda«.

Vatovec odgovarja Janši, da se je prelevil iz zapriseženega marksista v skrajnega desničarja

Janša je kmalu prejel odgovor vodje poslanske skupine Levica Mateja T. Vatovca: »Zanimivo, da bi ta logika (če bi seveda bila utemeljena na kakršni koli pameti), popolnoma veljala za Janeza. Zaprisežen marksist (celo preveč še za standarde KP), ki se je prelevil v… skrajnega desničarja.«