To bi se zgodilo na RTV, če bi bil Jonasov predlog uslišan

Državni zbor je predlog SDS za razpis posvetovalnega referenduma o predlaganih spremembah zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki so jih prav tako vložili v največji opozicijski stranki in po katerih prispevek RTV ne bi bil več obvezen, zavrnil.

»Vsi vemo, kam bi predlog SDS pripeljal,« pa je ta teden med razpravo o predlaganih spremembah dejal Jonas Žnidaršič iz SD in poudaril, da bi v tem primeru bila nacionalna televizija prisiljena tekmovati s komercialnimi. Po njegovem bi kvečjemu morali prispevek podvojiti, nikakor pa ga ukiniti. Nekdanji igralec bi prav tako ukinil reklame.

RTV Slovenija. FOTO: Leon Vidic, Delo

Preverili smo, kaj bi za javni medij prinesla podvojitev prispevka RTV ter ukinitev reklam. Prihodki Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO) so lani znašali skoraj 132 milijonov evrov oz. 4,7 milijona evrov manj od odhodkov, izhaja iz poročila za lani, ki ga je obravnaval programski svet. S plačili RTV-prispevka so zbrali skoraj 97 milijonov evrov. Prihodki od oglaševanja so lani znašali 16 milijonov evrov.

V 27 evropskih državah ne plačujejo nič

Če bi RTV prispevek podvojili, bi s plačili letno zbrali približno 97 milijonov več, kar pomeni, da 16 milijonov od oglasov niti ne bi preveč pogrešali. V kolikor bi se mesečni prispevek podvojil, bi to posamezno gospodinjstvo stalo več kot 300 evrov na leto. To bi nas uvrstilo v sam evropski vrh, saj po podatkih, ki jih je leta 2019 objavil britanski Express, več plačujejo le Avstrijci (350 evrov) in Švicarji (337 evrov). Zanimiv pa je tudi podatek, da v 27 evropskih državah tovrstnih prispevkov sploh ne plačujejo.