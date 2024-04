Seizmologi še niso našli povezave med potresi in letnimi časi. Tudi ne med luninimi menami in tresenjem tal in tudi ne med številnimi drugimi naključnimi in nenaključnimi pojavi, ki se jih ljudje sicer tako radi spomnimo, ko po potresih premlevamo in iščemo okoliščine, ki bi jih utegnile v prihodnje napovedati. Slovenci, na primer, imamo v zavesti, da se tla tresejo na veliko noč. Čeprav takšni sklepi nimajo prav nikakršne znanstvene podlage, pa je treba vseeno razumeti, od kod takšni zaključki. V naši ne tako oddaljeni zgodovini sta se namreč zgodila dva velika potresa prav na veliko noč, ob...