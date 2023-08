Tjaša in Alen: Pridejo dnevi, ko se zjočeva in nočeva sprejeti te krivice, ki se nama je zgodila

Tjaša Strgar in Alen Balažič sta starša, ki ju je življenje postavilo pred prav poseben izziv. Izjemno težak in žalosten, a ko poslušaš njuno zgodbo, si ne moreš kaj, da ne bi pomislil na to, kako hrabro sta ga sprejela in kako pogumno sta se z njim spopadla.

Več preberite na portalu ONA.