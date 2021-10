Tito sedemkrat, Janša petkrat

Župan Radencev je z zamenjavo menda obupal. Takole pravi:

V Sloveniji sedem ulic poimenovanih po Titu, pet po Janši

Veliko poimenovanj ulic po komunistih in partizanih

Nobena ni poimenovana po Kučanu ali Drnovšku, po Janši pa

Ustavno sodišče Republike Slovenije je že tretjič v roku dobrega leta odločalo o zadržanju izvrševanja občinskih predpisov, s katerima je Občina Radenci želela spremeniti ime Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije. Prvič je tako odločilo julija lani, drugič maja letos in tretjič minuli teden. Predlog za zadržanje odloka so na Ustavno sodišče tudi tokrat uspešno vložili stanovalci ulice, ki naj bi nosila sporno poimenovanje, ter nekateri občinski svetniki. Stanovalci so predlog podprli z besedami, da bi z izvrševanjem odloka oziroma preimenovanjem ulice v Cesto osamosvojitve Slovenije, čemur nasprotujejo, nastali nepotrebni stroški tako za prebivalce ulice kot za občino. Pri tem so omenili strošek menjave osebnih in ostalih dokumentov, zamenjave hišnih številk in uličnih označb ter dela, ki je za to potrebno.Ob teh prigodah občine Radenci se nam je v uredništvu zastavilo vprašanje, koliko ulic pa imamo v Sloveniji, ki še nosijo ime po šefu nekdanje Jugoslavije Josipu Brozu Titu. Na statističnem uradu so nas usmerili na njjihovo spletno stran , kjer lahko tudi sami preverite imena vseh ulic v Sloveniji, ki so obstajale 1. 1. 2021.Tako smo ugotovili, da imamo v Sloveniji trenutno sedem cest oziroma ulic, ki vsebujejo v imenu ime Tito. Imamo štiri Titove ceste, in sicer v Mariboru, Postojni, Radencih in Senovem (občina Krško). Ob teh še dve Titovi ulici, tj. v Logatcu in Radečah. Na Jesenicah pa imajo Cesto maršala Tita. Tito se pojavi še v imenih dveh trgov, v Velenju in Postojni imajo Titov trg, V Ilirski Bistrici in Tolminu pa Trg maršala Tita.Ko smo bili že ravno pri komunistih, smo preverili še, koliko ulic se imenuje po Kardelju, Kraigherju, Mačku, Ribičiču ... Potem še za nekdanja predsednika države Drnovška in Kučana, nekdanja vplivna politika Bučarja in Pučnika, nazadnje pa še za priimek aktualnega premierja Janšo.Imamo samo eno cesto, poimenovano po Kardelju, in sicer v Mariboru. V Velenju imajo Kardeljev trg, v Ljubljani Kardeljevo ploščad, v Novi Gorici pa Trg Edvarda Kardelja.Priimek Kraigher ima cesta Borisa Kraigherja v Velenju, Ulica Borisa Kraigherja pa se nahaja v Kidričevem. Kraigherjevo ulico imajo v v Celju, Lenartu v Slovenskih goricah (občina Lenart), Logatcu, Postojni, Slovenski Bistrici in na Ptuju.Po Mačku je poimenovana Mačkova ulica v Ljubljani, v Lukovici pri Domžalah imajo Mačkovo cesto, v Šenčurju pa celo Mačkovo naselje.Priimek Bučar vsebuje zgolj ena ulica in ena cesta v Sloveniji. Bučarjeva ulica je v Škofljici, Bučarjeva cesta pa v Šentjerneju. Priimek Pučnik pa najdemo v štirih poimenovanjih ulic in ene ceste, in sicer Pučnikova ulica v Celju, Ulica Jožeta Pučnika v Njivercah (občina Kidričevo), Ulica dr. Jožeta Pučnika v Slovenski Bistrici, Cesta dr. Jožeta Pučnika v Grosupljem.V Sloveniji imamo pet ulic, ki vsebujejo priimek Janša. Janševa ulica se nahaja v Radovljici, Mengšu, Mariboru, Ljubljani, in v Celju. Naj opozorimo, da so verjetno ulice, vsaj nekaj med njimi, poimenovane po Antonu Janši, prvem slovenskem čebelarju, ki je bil rojen v vasi Beznica na Gorenjskem.