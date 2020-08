Tipično slovensko? Postavili novo ograjo, a nekdo jo je takoj uničil

V Društvo za zaščito konj ne morejo verjeti, kaj se jim je zgodilo. Potem ko jih je prizadelo neurje in uničilo del njihovega posestva, namenjenega konjem, so ugotovili še nekaj neprijetnega. Takole so zapisali na facebooku:



»14 dni se mučimo, da bi po neurju spravili v red pašne hleve in ograje. Če ti ne uniči narava, pomaga, očitno, dobri sosed. To nedeljo smo mislili, da nam bo enega od pašnikov uspelo toliko usposobiti, da bomo konje lahko vrnili nazaj, pa bodo očitno morali počakati, da ograje popravimo. Vedela sem, da bo zaradi novih ograj, ki nam jih je podarilo podjetje Ograje Kočevar, velika nevoščljivost, nisem pa pričakovala, da nam bo kdo zaradi tega delal škodo. Srčna hvala tistemu, ki je poskrbel, da nam dela ne zmanjka.«



Tipično slovensko?



